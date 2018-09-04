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Политика

Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы

Фото: vk.com/mydocs_mos
Предстоящие выборы мэра столицы проконтролируют почти четыре тысячи наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Такое заявление сделал в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы заместитель председателя штаба, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Он отметил, что наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, причем как в столице, так и за ее пределами. Шапошников сообщил, что на обучение в корпус наблюдателей за ходом голосования записались более 4 тысяч 900 человек. "200 участников работали на выборах президента, то есть они уже имели опыт", – сказал председатель Мосгордумы. По его словам, обучение наблюдателей уже заканчивается.

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Подготовка волонтеров для Корпуса наблюдателей столичной Общественной палаты завершается на высоком уровне, рассказал представитель рабочей группы Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) по образованию избирательных участков за пределами города, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Кроме того, отметил он, наблюдатели, которым предстоит работать на загородных избирательных участках, прошли специальные тренинги.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мельконьянц также рассказал, что в ходе подготовки волонтеров учитывались и особенности нынешней избирательной кампании – продление голосования на два часа, возможность для москвичей отдать свой голос за пределами столицы и прочее. По его словам, наблюдателей доставят рано утром на участки, где они будут следить за ходом голосования до завершения подсчета голосов. "После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву", – добавил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. На должность столичного градоначальника претендуют пять человек: действующий мэр Сергей Собянин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, от ЛДПР – Михаил Дегтярев, от "Справедливой России" на выборы идет Илья Свиридов, а от партии "Союз горожан" – Михаил Балакин.

На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей. Всего предусмотрено 209 точек – в Московской, Владимирской, Калужской и Тульской областях. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.

Автор: Иван Поляков4 сентября 2018, 15:03

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