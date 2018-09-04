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Политика

Украинцы бьются в припадке из-за свадьбы с Путиным

Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
Киев требует от Австрии компенсации за "свадьбу с казаками". Так Петр Порошенко назвал приглашение Владимира Путина на бракосочетание главы австрийского МИДа – предварительно попросив у Вены финансовой помощи.
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Визит Себастьяна Курца на Украину не восстановит разрушенные отношения Вены и Киева. Имидж Австрии безнадежно испорчен, в один голос заявляют представители украинской власти.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль очень повредило отношению к этой стране на Украине, заявил украинский посол в Вене Александр Щерба. Вторит ему и сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией: Виктор Вовк уверен, что "доброе имя" этой страны "подверглось тяжелому удару". Сам Вовк не смог пережить потрясения и подал в отставку, передает  Telegram-канал RT.

Президент Украины тем временем принимал канцлера Австрии Себастьяна Курца, который прибыл с визитом в Киев. Петр Порошенко отпустил несколько язвительных замечаний – но столь неловких, что наблюдателям, по их признанию, стало стыдно за украинского лидера.

В частности, Порошенко заявил, что "свадьбы с казаками" не помогут остановить "российскую агрессию". Это также был намек на недавнюю свадьбу главы австрийского МИДа. "Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора", – заявил Порошенко по итогам переговоров с Курцем.

При этом ранее украинский лидер во время встречи с канцлером не забыл попросить у Вены финансовой помощи, а также предложил Австрии "взять шефство" над одним из населенных пунктов Донбасса.

Напомним, в середине августа Владимир Путин посетил церемонию бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Во время торжества президент России станцевал с невестой и сказал праздничный тост на немецком языке. Вместе с российским лидером в Австрию также прибыл хор кубанских казаков.

Автор: Андрей Евлампиев4 сентября 2018, 17:23
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