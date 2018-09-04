Истеричный Киев забыл наказать Москву

Совет национальной безопасности Украины не выполнил поручения президента Порошенко. Сотрудники забыли внести в санкционный список более 40 российских компаний.

Украинский санкционный список включает в себя гораздо меньше российских компаний и физлиц, чем было предусмотрено. Депутат Верховной рады Украины Светлана Залищук считает, что из перечня выпало 40 человек и компаний, которые якобы причастны к событиям в Крыму и Донбассе. Однако они есть в американских санкционных списках, с которыми и синхронизировался Киев, вводя ограничительные меры.

О необходимости внесения фигурантов западных санкций в украинский перечень дважды говорил президент Украины. В апреле Петр Порошенко обращался к Совету национальной безопасности и обороне (СНБО), в июле – к МИДу. Однако в итоге несколько десятков компаний и физлиц выпали из поля зрения чиновников. В их числе, к примеру, бизнесмен Аркадий Ротенберг и его компания "Минудобрения".

"Узнав о такой избирательности, мы обратились к президенту (Украины Петру Порошенко) за разъяснениями, как такая ситуация могла возникнуть. Глава его администрации в ответе нам включил переадресацию на СНБО", – написала Залищук в своем блоге на сайте "Украинской правды". По словам депутата, СНБО на запрос ответить не смог и переадресовал вопрос СБУ и правительству.

Причинами для внесения Уотерса в базу данных стала «антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма»: https://t.co/HKXbkGvYWk#Новости #Россия #Украина — Юлия Пилат (@pilat984) 30 августа 2018 г.

Как сообщает издание, в списке "забытых" оказались также спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, президент "Национальной медиагруппы" Кирилл Ковальчук, вице-премьер Дмитрий Козак и многие другие.