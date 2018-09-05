Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным
Макей уверен, что на встрече лидеров России и Белоруссии будут приняты конкретные решения, которые устранят разногласия "минимум на ближайшую перспективу". Он отметил, что Александр Лукашенко поставил задачу подготовить обстоятельный и содержательный диалог с российской стороной.
"Это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы", – цитирует главу МИД Белоруссии ТАСС. Кроме того, министр призвал не придавать большого значения "инсайдерским вбросам" в Сети на тему отношений двух государств.
По мнению Макея, такая информация исходит от противников белорусско-российского сотрудничества. "Там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Белоруссии", – заявил он.
Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко пройдет 21 сентября. Ожидается, что стороны обсудят перспективы ликвидации торговых барьеров в отношении белорусской продукции и условия поставки энергоносителей в Белоруссию. Также российский президент решил совершить поездку в Могилев.
«Мы один народ фактически». Лукашенко заявил, что Россия — самая близкая страна для Беларуси https://t.co/VxBhLVxZoR#политика #Лукашенко pic.twitter.com/T9uGWRRvJa— Мир 24 ТВ (@Mir24TV) 18 августа 2018 г.
Напомним, что в августе Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является союзником России, а резкие слова Лукашенко назвал "рабочими шероховатостями".
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