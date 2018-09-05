"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что подозреваемыми в деле Скрипалей являются граждане России. Она считает, что опубликованные фотографии предполагаемых преступников нельзя считать полноценным доказательством.

Прокуратура Великобритании сообщила о том, что готова предъявить обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их объявили в розыск.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – цитирует дипломата радиостанция "Говорит Москва".

Захарова призвала британскую сторону перейти "от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию". Она добавила, что необходимые запросы от Москвы у Лондона имеются. Мария Захарова подчеркнула, что расследование подобных преступлений требует особенно тщательной работы.

They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/2KeQeSwPpe — Daniel Sandford (@BBCDanielS) 5 сентября 2018 г.

В свою очередь постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что наша страна не имеет ничего общего с тем, что произошло в Солсбери. "Это провокация", – приводит его слова Telegram-канал RT.

Как писали Dni.Ru, подозреваемые в совершении преступления Александр Петров и Руслан Боширов прилетели в Лондон 2 марта и вернулись в Москву в день покушения, 4 марта. Есть информация и о том, что в Великобританию они прибыли по настоящим паспортам, но под вымышленными именами.