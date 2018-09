"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей

Прокуратура Великобритании сообщила о том, что готова предъявить обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Их объявили в розыск.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – цитирует дипломата радиостанция "Говорит Москва".

Захарова призвала британскую сторону перейти "от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию". Она добавила, что необходимые запросы от Москвы у Лондона имеются. Мария Захарова подчеркнула, что расследование подобных преступлений требует особенно тщательной работы.

They flew into the UK on Friday 2nd March and flew out to Moscow on Sunday 4th March soon after the attack pic.twitter.com/2KeQeSwPpe