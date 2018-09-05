Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.



Мэй выступила в парламенте с отчетом о расследовании отравления бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны, являются офицерами ГРУ.

"Мы должны активизировать наши усилия против ГРУ. Мы прекрасно понимаем, чем ГРУ занимается на нашей территории. Будем делиться информацией с нашими союзниками", – приводит слова Мэй телеканал RT.

Британская прокуратура утверждает, что к отравлению причастны некто Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии стали достоянием общественности, а в гостинице, где они якобы проживали, обнаружили следы того самого "Новичка". Правда, как сказала Тереза Мэй, полиция полагает, что Петров и Боширов – это псевдонимы.

Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не понятно, как это будет происходить.

Тем временем в российском МИДе призвали перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию по линии правоохранительных органов. Об этом дипломаты и другие официальные лица говорили еще полгода назад, сразу же после отравления Скрипаля и его дочери.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова добавила, что Москве ничего не говорят названные в Лондоне фамилии.



