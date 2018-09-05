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Политика

Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй угрожает России новыми санкциями из-за дела отравленных Скрипалей. Сегодня в британской прессе появились фотографии россиян, якобы причастных к происшествию полугодовой давности.  

Продолжение: Скрипаль сделала громкое заявление об отравителях
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Мэй выступила в парламенте с отчетом о расследовании отравления бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны, являются офицерами ГРУ.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Тереза Мэри Мэй

Тереза Мэри Мэй премьер-министр Великобритании

"Мы должны активизировать наши усилия против ГРУ. Мы прекрасно понимаем, чем ГРУ занимается на нашей территории. Будем делиться информацией с нашими союзниками", – приводит слова Мэй телеканал RT.

Британская прокуратура утверждает, что к отравлению причастны некто Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии стали достоянием общественности, а в гостинице, где они якобы проживали, обнаружили следы того самого "Новичка". Правда, как сказала Тереза Мэй, полиция полагает, что Петров и Боширов – это псевдонимы.

Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не понятно, как это будет происходить.


Тем временем в российском МИДе призвали перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию по линии правоохранительных органов. Об этом дипломаты и другие официальные лица говорили еще полгода назад, сразу же после отравления Скрипаля и его дочери.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова добавила, что Москве ничего не говорят названные в Лондоне фамилии.


Автор: Александр Комаров5 сентября 2018, 15:26

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