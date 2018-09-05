Лондон хочет обсудить новые факты в деле отравленных Скрипалей на Совете Безопасности ООН. Постоянное представительство Великобритании попросит внести в повестку заседания на четверг вопрос о происшествии в Солсбери.

Выступая сегодня, 5 сентября, в парламенте, премьер-министр страны Тереза Мэй обнародовала новые факты по делу отравления беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Были представлены фотографии двух мужчин, которых Мэй назвала подозреваемыми в отравлении.

По ее словам, некто Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, что они и организовали отравление в Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвинения по четырем пунктам, правда, не понятно, как это будет происходить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что имена и фотографии подозреваемых по делу не знакомы российскому ведомству.

Похоже, что сегодняшний трюк со снимками – очередной повод для новых санкций против России. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента в Солсбери, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказывает в доступе к Скрипалям.

Мало того, на Смоленской площади уже уличали британского премьера во лжи. В первый же день после происшествия она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в Солсбери 4 марта. Их обнаружили в критическом состоянии на скамейке возле торгового центра. Позднее оба пошли на поправку: Юлию выписали из больницы 9 апреля, ее отца – 18 мая. При этом Сергея Скрипаля британские спецслужбы так и не предъявили общественности.