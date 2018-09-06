Володин проведет первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Волгограде первое заседание российско-иранской комиссии по сотрудничеству. Иранская делегация уже прибыла в город на Волге и побывала на Мамаевом кургане.

Двусторонняя межпарламентская комиссия призвана содействовать расширению и углублению сотрудничества России и Ирана. Решение о ее создании было принято в апреле этого года во время визита Вячеслава Володина в Иран.

Регламент комиссии предусматривает регулярные парламентские консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Речь идет о таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм и вопросы безопасности.

С российской стороны в состав комиссии вошли вице-спикер Сергей Неверов, руководители профильных комитетов Леонид Слуцкий, Анатолий Аксаков, Павел Завальный, Евгений Москвичев и другие.

На первом заседании комиссии парламентариям двух стран предстоит выработать механизмы взаимодействия на всех уровнях и разработать план дальнейшей работы по унификации национальных законодательств.

Также сегодня, 6 сентября, в Волгограде пройдет встреча Вячеслава Володина с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани. Руководители парламентов будут говорить о взаимодействии на различных площадках по проблемам региональной безопасности, борьбе с терроризмом и наркоугрозой.

Председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы». В частности, он отметил, что «эта ожесточенная битва привела к поражению и провалу врагов и закончилась победой солдат в этой войне» pic.twitter.com/1iVIPA7GPC — Государственная Дума (@dumagovru) 6 сентября 2018 г.

Утром делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане. Парламентарии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а затем Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы".