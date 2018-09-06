Россия и Иран ускоряют интеграцию

Отношения между Россией и Ираном развиваются динамично и в этом немалая заслуга президентов двух стран. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой меджлиса Ирана Али Лариджани.

Володин и Лариджани провели беседу в Волгограде, куда большая иранская делегация прибыла для участия в первом заседании межпарламентской комиссии.

Спикер Думы на встрече со своим иранским коллегой отметил также важность парламентского взаимодействия в развитии отношений Москвы и Тегерана. Он напомнил, что, кроме Москвы, делегация иранского парламента уже побывала в Санкт-Петербурге, в Сочи, теперь посещает Волгоград.

"Можно сказать, что вы сегодня познакомились с Россией, учитывая, что Волга – самая большая река нашей страны, а Волгоград – не только любимый город, но и город-герой, который овеян подвигом наших дедов, Великой Отечественной войны", – сказал председатель нижней палаты.

Среди тем беседы были и вопросы подготовки к третьему совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в октябре этого года.

Со своей стороны Лариджани предложил определить ответственных лиц за осуществление постоянных контактов между Госдумой и меджлисом. Уже известно, что с российской стороны таким представителем будет вице-спикер Сергей Неверов.





Володин и Лариджани констатировали рост взаиморасчетов в национальных валютах, а также отметили важность потенциала сотрудничества прикаспийских стран и регионов – это стало одной из причин выбора Волгограда для встречи парламентариев. Спикер Госдумы отметил важность совместной работы.

Что касается парламентского измерения, необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить законодательное сопровождение решений, принятых на высшем уровне, и, конечно, обсуждать вопросы, которые мы можем вместе решать.

Со своей стороны Лариджани напомнил, что парламентарии 18 иранских провинций сотрудничают с российскими коллегами.

Участники переговоров также обсудили развитие взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом. "Сегодня международное сообщество уже признало, что Иран и Россия достигли больших успехов в уничтожении терроризма", – заявил Али Лариджани.





Кроме того, стороны обсудили процесс подготовки к третьему совещанию спикеров стран Евразии, которое пройдет в начале октября в Турции. Председатель меджлиса выразил благодарность за усилия России в достижении договоренностей по иранской ядерной сделке.

После беседы руководителей двух парламентов, в Волгограде началось заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и меджлиса. Решение о ее создании было принято в апреле 2018 года во время визита российской парламентской делегации в Иран.

Новая структура будет содействовать расширению и углублению двустороннего взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм и безопасность. С российской стороны комиссию возглавляет спикер Госдумы, в ее составе также председатели профильных комитетов.

Перед началом заседания Комиссии по сотрудничеству между ГД и Меджлисом Ирана прошла двусторонняя встреча Председателя ГД Вячеслава Володина и Председателя Меджлиса Ирана Али Лариджани.



Подробности - на нашем сайте:https://t.co/V74yaywiKc — Государственная Дума (@dumagovru) 6 сентября 2018 г.

Как писали, иранская делегация прибыла в Волгоград накануне, 5 сентября. Сегодня утром парламентарии возложили венки к Вечному огню на Мамаевом кургане и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а затем глава меджлиса Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы".