Володин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном

Товарооборот России и Ирана вырос почти на треть за год. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании межпарламентской комиссии двух стран в Волгограде.

Отношения между Россией и Ираном имеют конкретное измерение, отметил Володин. "Товарооборот между нашими странами вырос почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Растет и такой показатель, как взаиморасчеты в национальных валютах", – сказал спикер.

Он добавил, что реализация совместных проектов в сфере транспорта и энергетики заслуживает поддержки и обсуждения в рамках комиссии.

Перед началом заседания комиссии Володин и глава меджлиса Ирана Али Лариджани провели отдельную встречу. На ней спикер Госдумы сказал, что отношения между Россией и Ираном развиваются динамично и в этом немалая заслуга президентов двух стран.

Общение российских и иранских парламентариев проходит в Волгограде. Накануне туда прибыла большая иранская делегация, впервые в таком составе. До этого депутаты посетили Санкт-Петербург и Сочи.





Решение о создании двусторонней комиссии было принято в апреле 2018 года во время визита российской парламентской делегации во главе с Вячеславом Володиным в Иран.

Новая структура будет содействовать расширению взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм и безопасность. С российской стороны комиссию возглавляет спикер Госдумы, в ее составе также председатели профильных комитетов.