Володин рассказал о втором заседании межпарламентской комиссии России и Ирана

Второе заседание межпарламентской комиссии двух стран может пройти в Иране в первой половине следующего года. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшую в четверг, 6 сентября, встречу российских и иранских законодателей.



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