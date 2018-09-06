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Политика

Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Вячеслав Володин и Али Ардешир Лариджани. Фото: duma.gov.ru
В четверг, 6 сентября, в Волгограде состоялось первое заседание законодателей России и Ирана в рамках совместной межпарламентской комиссии. Российскую делегацию возглавлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, иранскую – глава Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Али Лариджани. Стороны обсудили широкий спектр вопросов: торговля, борьба с терроризмом, сотрудничество на международной арене, расширение парламентских контактов и многое другое. Подробнее о прошедшей встрече – в материале Dni.Ru.   

Продолжение: Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
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По обе стороны моря 

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Заседание межпарламентской комиссии двух стран прошло в Волгограде. Выбор Вячеславом Володиным города-героя на Волге в качестве площадки для заседания не случаен.

От стратегически важного Каспийского моря оттуда – рукой подать. Каспий же в силу своего географического положения является отличной площадкой для дальнейшего выстраивания торгово-экономического партнерства России и Ирана и укрепления межрегионального взаимодействия. 

В этом плане показателен недавний визит делегации из Волгоградской области в иранскую провинцию Мазендаран, расположенную на побережье Каспийского моря. Стороны согласовали меморандум, который открывает новые возможности для торгово-экономического сотрудничества между прикаспийскими субъектами.  

"Мы рады приветствовать иранскую делегацию на Волге. Волга – самая большая река России, а Волгоград – город-герой, который овеян подвигами наших дедов, совершенными в годы Великой Отечественной войны", – обратился Вячеслав Володин к Али Лариджани.

Фото: duma.gov.ru

Тот, в свою очередь, отметил, что межрегиональное сотрудничество двух стран идет хорошо. "Сейчас 18 иранских провинций сотрудничают с российскими регионами, и необходимо развивать это партнерство", – сказал он.  

Парламентское сотрудничество 

Прошедшее сегодня заседание – первое в рамках межпарламентской комиссии высокого уровня России и Ирана. Решение о ее создании было принято в ходе визита делегации нижней палаты во главе со спикером в Иран в апреле этого года. В ее задачи входит содействие расширению двухстороннего сотрудничества. Формат комиссии предусматривает постоянные консультации между законодателями России и Ирана в областях транспорта, промышленности, образования, безопасности и прочего.  

От Госдумы в состав органа входят вице-спикер Сергей Неверов, главы профильных думских комитетов – по международным делам Леонид Слуцкий, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по финансовому рынку Анатолий Аксаков и другие законодатели. 

Перед началом заседания парламентарии возложили венки к Вечному огню на Мамаевом кургане и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". 

Фото: duma.gov.ru

После этого спикеры парламентов провели беседу с глазу на глаз. Вячеслав Володин отметил важность совместной работы в таком формате. "Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить законодательное сопровождение решений, принятых на высшем уровне, и, конечно, обсуждать вопросы, которые мы можем вместе решать", – сказал председатель нижней палаты.  

Торговля и национальные валюты 

В ходе заседания комиссии были затронуты многие актуальные темы двухсторонних отношений. Одна из них – торгово-экономическое сотрудничество. Вячеслав Володин констатировал, что за последний год товарооборот между двумя странами вырос на 30%. Он напомнил о реализации совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

Кроме того, отметил спикер, растут и взаиморасчеты в национальных валютах России и Ирана. Стоит отметить, что в этом деле Москва и Тегеран следуют общемировому тренду. Все больше стран отказываются от валют третьих стран во взаиморасчетах друг с другом.  

Али Ардешир Лариджани. Фото: duma.gov.ru

Так, Россия ведет активную работу в этом направлении с Турцией, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Иран, в свою очередь, недавно отказался от иностранных валют в торговле с Ираком.  

С учетом роста товарооборота между Россией и Ираном и в целом активно укрепляющихся отношений между двумя странами, дальнейшее движение на пути отказа от иностранных валют в двухсторонней торговле – вопрос уже решенный. Парламентская дипломатия способна значительно ускорить этот процесс. 

На международной арене 

Обсудили законодатели двух стран и подготовку к международным парламентским форумам. Один из них – третье совещание спикеров парламентов стран Евразии – пройдет в октябре этого года в Турции. Времени осталось не так уж и много – около месяца. 

Фото: duma.gov.ru

На этой площадке обсуждаются наиболее актуальные вопросы международных отношений, те вызовы, с которыми сталкивается человечество – политические, экономические, социальные, а также пути их преодоления.  

Первое совещание прошло в 2016 году в Москве, второе – в южнокорейском Сеуле. Вячеслав Володин ранее дал положительную оценку мероприятию, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.  

Еще одно крупное международное событие этого года – конференция по безопасности в Тегеране – пройдет в конце ноября. В продолжение предыдущей конференции в Пакистане парламентарии обсудят борьбу с терроризмом, распространением наркотиков и другими угрозами. 

Работа продолжается 

Первое заседание законодателей двух стран только завершилось, но уже есть планы на очередную, вторую по счету встречу. По словам Вячеслава Володина, она может пройти в Иране в первой половине следующего года. 

Председатель нижней палаты пока не стал называть конкретной даты, подчеркнув, что это будет определяться дополнительно. Законодатель отметил, что формат совместной работы уже доказал свою перспективность. По его словам, повестка, которую обсуждали парламентарии в ходе встречи, сближает позиции Москвы и Тегерана, позволяет развивать двухсторонние отношения. 

Фото: duma.gov.ru

Динамику им, как отметил спикер Госдумы, придают президенты России и Ирана – Владимир Путин и Хасан Рухани. Последний раз лидеры встречались на полях Каспийского саммита в казахстанском Актау в августе этого года. Президенты обсуждали сотрудничество на Каспии, борьбу с терроризмом, урегулирование острых международных кризисов.  

Главным итогом мероприятия стало подписание важнейшего документа – конвенции, определяющей статус Каспийского моря. Документ регулирует вопросы использования природных ресурсов региона, судоходства, военно-политического сотрудничества прикаспийских стран, среди которых Россия и Иран играют ведущие роли. Фактически Владимир Путин и Хасан Рухани определили магистральное направление, по которому будут двигаться отношения Москвы и Тегерана.  

Законодателям важно не только закрепить достигнутые президентами результаты, но и сформировать условия для дальнейшего сближения России и Ирана. Как показало прошедшее заседание, парламентская дипломатия уже стала неотъемлемой частью сотрудничества двух стран.  

Автор: Иван Поляков6 сентября 2018, 19:29

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