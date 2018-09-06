Вырывший яму для России Порошенко попал впросак

Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией Украина продлевать не будет. Такое решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны под председательством Петра Порошенко.

Официальное сообщение будет отправлено в Москву до 30 сентября. Украинский МИД уже подготовил перечень всех мер, необходимых для прекращения действия договора, заявил Порошенко на заседании СНБО.

"Выполняя мое поручение, МИД подготовил перечень мер о прекращении договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этом месяце, до 30 сентября, будет сообщено России о непродлении договора, прекращении его действия", – заявил украинский президент. Как сообщила пресс-служба, Совет предложение главы государства поддержал, передает "Обозреватель".

Заключенное в 1997 году между Москвой и Киевом соглашение закрепляет "принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга". Как отмечают эксперты, это та основа, на которой держатся все остальные договоры. Нет ее – нет и никаких соглашений в сфере экономики, финансов, науки, культуры, прав и свобод граждан двух стран.

Москва, со своей стороны, до последнего соблюдала положения этой "конституции" отношений двух стран – в частности, руководствуясь положением о территориальной целостности "партнера", не признавала самопровозглашенные республики Донбасса.

Как отмечали аналитики, России разрыв договора украинской стороной не грозит ничем – Киев свой запас более-менее серьезных неприятных сюрпризов уже исчерпал. А вот Москва может ответить ассиметрично. К примеру, пересмотреть условия пересечения границы и пребывания в стране миллионов украинцев – которые в результате лишатся заработка и будут благодарить за это своего президента.