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Политика

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma
Пару часов назад в Москве начались выборы мэра столицы. Свой голос уже отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
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Председатель нижней палаты проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района. Также спикер пообщался с наблюдателями, поинтересовавшись у них, как проходит голосование. Те сообщили, что нарушений зафиксировано не было. 

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Выборы столичного градоначальника проходят в единый день голосования 9 сентября. Мэр Москвы избирается на срок в пять лет. 

На сегодняшнем голосовании впервые опробуют ряд новшеств. К примеру, время работы избирательных участков продлевается с 20:00 до 22:00, при этом они организованы не только в столице, но и в соседних регионах – Московской, Калужской, Тульской, Владимирской областях. 

Фото: vk.com/duma

На пост главы города претендуют пять человек: кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин, от ЛДПР Михаил Дегтярев, выдвинутый компартией Вадим Кумин, кандидат от Справедливой России" Илья Свиридов, а также действующий мэр Сергей Собянин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.  

Фото: vk.com/duma

В целом в единый день голосования выборы проходят в 80 регионах. Избираются главы 22 субъектов Федерации, депутаты 16 региональных собраний, главы муниципалитетов. 

Кроме того, проходят дополнительные выборов депутатов Госдумы в шести регионах – Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях.  

Автор: Иван Поляков9 сентября 2018, 10:24

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