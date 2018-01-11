"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год

Входящая в девелоперский дивизион инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" компания "Мосреалстрой" отчиталась об итогах 2017 года. За 12 месяцев через систему электронных торгов предприятие реализовало около трех тысяч городских квартир на общую сумму более 23 миллиардов рублей.



Всего было продано 2676 жилых помещений, сообщил заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроект", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев.

Квартиры, выставленные на аукцион, находились в 16 жилых комплексах. Вышедшими на рынок новыми проектами стали "На Дмитровском 4", "На Амурской 54" и ряд других жилых комплексов. За 2017 год участниками аукциона стали 6,5 тысячи человек. В среднем за год конкурс на покупку квартиры составил два человека. Лидером стал жилой комплекс "На Амурской 54": на состоявшемся в июне 2017 года конкурсе на одну квартиру претендовали 27 покупателей.

В тройку лидеров продаж среди новостроек на территории Старой Москвы в 2017 году вошел ЖК "На Дмитровском 169". В этом проекте было реализовано 966 квартир, общая площадь которых составляет 61,8 тысячи квадратных метров. Большинство жилых помещений (69%) были проданы без повышения стоимости. В среднем рост бюджета составил 2% – 106 тысяч рублей.





Максимальное увеличение стоимости квартиры составило 1,4 миллиона рублей – это 23%. Самые оживленные торги шли в жилом комплексе "Пресненский вал, 14" и "На Нижегородской". На каждое жилое помещение в этих проектах претендовали по пять потенциальных покупателей, а повышение стоимости произошло в 94% квартир. В среднем рост бюджета составил 10% (1,4 миллиона рублей). Максимальное увеличение стоимости жилья в процессе торгов составило 7,9 миллиона рублей (жилой комплекс "Пресненский вал, 14").

Особый интерес у покупателей среди новых объектов вызвал ЖК "Бескудниково-2". На покупку квартиры в этом проекте претендовали в среднем шесть человек. Высокий интерес к комплексу обусловлен отложенным спросом в локации и предложением квартир с отделкой "под ключ" рядом со строящейся станцией метро "Селигерская".

Повышенным спросом у потенциальных покупателей пользовались жилые помещения в ЖК "На Дмитровском 4", "На Амурской 54", "На Машиностроения", "На Селигерской 2" и "В Бескудниково". Здесь средний конкурс составил в среднем три человека на квартиру. Большая часть жилья реализована с повышением бюджета. В среднем рост составил 382 тысячи рублей.





С повышением стоимости большая часть квартир была реализована и в жилых комплексах "На Калитниковской" и "На Симоновском". За год средний прирост цены покупки составил около 400 тысяч рублей. В ЖК "В Некрасовке", "В Солнцево", "На Рокоссовского" и "На Базовской" основные объемы квартир были реализованы по номинальной стоимости. Средний прирост цены здесь составил 100 тысяч рублей.

По итогам прошедшего года рост стоимости квартиры в процессе аукциона по всем объектам установился на уровне 3%. Максимальный прирост – 61%. С привлечением средств ипотечного кредитования через систему электронных торгов было совершено 48% сделок – это аналогичный 2016 году показатель.

