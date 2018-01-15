Банк "Возрождение" профинансировал самый крупный банный комплекс Подмосковья

В Подольске открылся банно-оздоровительный комплекс "Бани Алексеева", рассчитанный на 350 человек. Он находится в новом микрорайоне подмосковного города. Одним из первых баню посетил глава Подмосковья Андрей Воробьев.



Банный комплекс был возведен на инвестиционные средства. Эта работа велась в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья". Финансы выделил банк "Возрождение" по специальной программе кредитования малого и среднего бизнеса. Она реализуется в содействии с госкорпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.



По словам управляющего дополнительным офисом "Подольский" банка "Возрождение" Александра Зобова, организация поддержала проект, прежде всего, за его высокую социальную значимость. "Комплекс обеспечит население Подольска и близлежащих городов доступными и качественными услугами, – подчеркнул он. – Поддержка социально-значимых проектов, которые реализуются на территории области при активном участии правительства Московской области, это приоритетная задача нашей работы".

При этом, сказал Зобов, все участники проектов войдут в историю Подмосковья. Подобных общественных бань в России не строили уже более ста лет",– сказал Александр Зобов.

Отметим, что "Бани Алексеева" – это одна из самых больших общественных бань в стране. Фасад здания и отделка помещений выполнены в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII – XX веков.

Пока посетителям доступен только мужской разряд на сотню посетителей. Стены помещения покрыты живописными панно на античные темы, выполненные художниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В течение этого года завершится отделка еще двух этажей. Здесь расположится женское отделение и спа-центр. Ожидается, что пропускная банного комплекса составит до 500 тысяч человек в год.

В банно-оздоровительный комплекс также войдут парные с эксклюзивными печами, хамам, бассейн, SPA и ресторан. Как и следует из губернаторской программы, здесь будут предоставляться льготы ветеранам Великой Отечественной войны, обладателям ордена труда, пенсионерам, участникам боевых действий, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям.

Площадь оздоровительного комплекса составит 18 тысяч квадратных метров. Им смогут воспользоваться не только жители Подольска, но и соседних городов, таких как Домодедово, Троицк, Видное, Чехов и других.