Дана Борисова остается без московской квартиры
Знаменитость прошла лечение от наркотической зависимости и, прилетев в Москву, решила своим примером вдохновить всех тех, кто столкнулся с похожими проблемами. Судя по всему, Дана окончательно решила порвать с прошлым.
По информации осведомленных источников, звездная блондинка продает свою квартиру в элитном столичном комплексе "Золотые ключи", где жила до реабилитации. Стоимость недвижимости оценивается в 23 миллиона рублей, сообщает Teleprogramma.pro.
А пока сделка не произошла, Борисова живет в двухкомнатной съемной квартире, которую для нее арендовал телеведущий Андрей Малахов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущая опубликовала фотографии временного жилища. В квартире немного мебели, но чисто и уютно.
Дана говорила о том, что собирается сдавать свою квартиру, поскольку та навевает плохие воспоминания. "В старой квартире я жить не собираюсь. Там все напоминает о былой зависимости. Планирую сдавать это жилье", – заявила звезда. Также ведущая сообщила, что намерена взять ипотеку, чтобы купить новую квартиру.
Кроме того, звезда надеется, что в новой жизни ей удастся наладить отношения с дочерью Полиной. Сейчас девочка находится со своим отцом Максимом Аксеновым.
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