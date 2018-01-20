Известная ведущая пошла против Якубовича
Якубович, передавая свою квартиру ремонтникам, подчеркнул, что хочет увидеть сдержанный и классический интерьер. Однако при осмотре помещения мастера пришли к выводу, что необходимо менять концепцию.
В итоге дизайнер сделал ставку на модерн в сочетании с классикой. Специалист выбрал для оформления сдержанные пастельные тона, которые, по мнению дизайнера, лучше подходили для данной квартиры.
"Леонид Якубович настаивал на скандинавском стиле, но мы решили сделать ему сюрприз. Очень волнуемся, вдруг результат не понравится Леониду Аркадьевичу и его супруге", – сообщила ведущая программы Наталья Барбье.
Опасения оказались напрасными. Хоть коллеги и пошли против его желания Якубович оценил работу по достоинству. Особенно его впечатлила спальня. "Даже не знаю, где мы теперь будем спать. Тут-то нельзя, это же как музей. Честно говоря, даже не верится, что это моя квартира", – отметил телеведущий.
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