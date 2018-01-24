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Недвижимость

Кто займется дизайном станций Большого метрокольца

Фото: stroi.mos.ru
Конкурсное жюри отобрало 10 команд-финалистов, которые займутся разработкой проектов архитектурного облика двух новых станций Большой кольцевой линии (бывший Третий пересадочный контур) – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". О завершении первого отборочного этапа международного конкурса рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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Он отметил, что всего в организационный комитет поступила 51 заявка. Причем девять из них направили международные консорциумы, которые включают специалистов из Великобритании, Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины. "Жюри отобрало 10 команд, которые доработают предложенные идеи во втором этапе конкурса", – сказал Хуснуллин.

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Разрабатывать проекты архитектурного облика "Нагатинского затона" будут консорциум HAAST+SPORAARCHITECHITECTS (Россия-Венгрия), мастерская АЕЛ (АЕЛ + бюро U-R-A, Россия-Латвия), московские студии VERTEX ARCHITECTS, IND ARCHITECTS и архитектурная мастерская za bor.

Консорциум HAAST+SPORAARCHITECHITECTS и IND ARCHITECTS займутся и разработкой дизайна "Кленового бульвара". Работать над станций также будут консорциумы PRIDE & ARIASRANEA (Россия-Аргентина), АБ ХВОЯ + E.S.M.E (Россия-Италия) и московская мастерская ARCHSLON.

На втором этапе конкурсантам предстоит доработать свои идеи и предложить уникальные художественные решения интерьеров двух станций и их входных групп. Важное условие: дизайн должен гармонично сочетаться с культурным и историческим контекстом района.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" будут располагаться неподалеку от объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – музея-заповедника "Коломенское". Хуснуллин напомнил, что Московский метрополитен выполняет не только транспортную функцию, но и является важнейшей частью богатого культурного наследия столицы.

Кроме того, концепции проектов должны быть устойчивы ко времени, технологичны, адаптированы для всех категорий населения и иметь удобную навигацию.

Международный конкурс инициирован АО "Мосинжпроект" при поддержке стройкомплекса столицы и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Его итоги планируется подвести 17 апреля этого года.

Фото: stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия – новый пересадочный контур столичной подземки. Она включает 31 станцию и 67 километров линий. В ближайшее время будет запущен первый участок нового метрокольца от "Петровского парка" до "Делового центра". Название для него выбрали сами москвичи путем голосования на портале "Активный гражданин".

БКЛ позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

Новую линию интегрируют с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланировано около 20 пересадок.

Автор: Иван Поляков24 января 2018, 16:47

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