"Лилия" построила двухпутный тоннель до "Юго-Восточной"

Первый в истории Московского метрополитена 10-метровый тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-956 ("Лилия") завершил строительство двухпутного тоннеля между переходной камерой за станцией "Косино" и станцией "Юго-Восточная" новой, Кожуховской линии столичной подземки. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



"Тоннелепроходческие щиты большого диаметра позволяют строить двухпутные тоннели, в которых пассажирские платформы находятся по бокам, а поезда едут в одном тоннеле в разных направлениях", – отметил он. По словам Хуснуллина, такая технология экономит 30% времени в сравнении с традиционными методами.

В условиях плотной городской застройки и сложных грунтов "Лилия" прошла участок 1164,6 метра. Щит без демонтажа будет перемещен через станционный комплекс, а затем продолжит работы на отрезке длиной 2316 метров до станции "Окская". Во время перемещения комплекса специалисты проверят состояние всех его систем и проведут необходимые профилактические работы.

Всего на Кожуховской линии появятся восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". "Юго-Восточная" будет располагаться в районе Выхино-Жулебино на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц.

Как отметил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, на шести из станций, в том числе на "Юго-Восточной" запланирована организация транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).





Новая ветка, которая будет отображаться на карте розовым цветом, значительно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы, прежде всего районов Нижегородский, Текстильщики, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области.

Кожуховская линия разгрузит работающую на пределе своих возможностей Таганско-Краснопресненскую ветку. Время в пути для пассажиров сократится на 15-20 минут.

Первый участок "розовой" ветки от "Некрасовки" до "Косино" может быть открыт уже в мае. Сейчас на строительстве Кожуховской линии трудятся более 3,5 тысячи человек.

