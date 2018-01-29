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Недвижимость

Торговый центр в составе ТПУ "Некрасовка" построит инвестор

Фото: stroi.mos.ru
Инвестора, который вложится в строительство торгово-развлекательного центра в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка", определят в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Открытие ТПУ запанировано через четыре года. 
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Как рассказал Альберт Суниев, транспортно-пересадочный узел "Некрасовка" будет иметь две составляющие части – непосредственно транспортную и коммерческую. В рамках последней, по его словам, запланировано строительство многофункционального торгово-развлекательного центра.

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Площадь комплекса составит около 50 тысяч квадратных метров. "Проект возведения ТРЦ будет выставлен на торги для выбора инвестора до конца года", – сказал Суниев.

Он также сообщил, что поблизости с торгово-развлекательным центром будет разбит парк площадью около пяти гектаров и возведен православный храм. Кроме того, в составе ТПУ "Некрасовка" построят спортивный комплекс, где помимо прочего будет бассейн и каток. На эти объекты деньги выделит город, уточнил первый зам гендиректора "Мосинжпроекта".

После завершения строительства станции метро "Некрасовка" территорию вокруг нее ожидает благоустройство. И к моменту открытия она предстанет пассажирам во всей красе. "Проект строительства будет готов в этом году, а открытие капитальных объектов ТПУ запланировано на 2022 год", – добавил Альберт Суниев.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, ранее стало известно, что столичная градостроительно-земельная комиссия согласовала проект торгово-развлекательного центра в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Под него в аренду на шесть лет выделен земельный участок площадью 3,8 гектара.

Автор: Дмитрий Куклин29 января 2018, 15:51

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