Торговый центр в составе ТПУ "Некрасовка" построит инвестор
Как рассказал Альберт Суниев, транспортно-пересадочный узел "Некрасовка"
будет иметь две составляющие части – непосредственно транспортную и
коммерческую. В рамках последней, по его словам, запланировано строительство многофункционального
торгово-развлекательного центра.
Площадь комплекса составит около 50 тысяч квадратных метров. "Проект возведения ТРЦ будет выставлен на торги для выбора инвестора до конца года", – сказал Суниев.
Он также сообщил, что поблизости с торгово-развлекательным центром будет разбит парк площадью около пяти гектаров и возведен православный храм. Кроме того, в составе ТПУ "Некрасовка" построят спортивный комплекс, где помимо прочего будет бассейн и каток. На эти объекты деньги выделит город, уточнил первый зам гендиректора "Мосинжпроекта".
После завершения строительства станции метро "Некрасовка" территорию вокруг нее ожидает благоустройство. И к моменту открытия она предстанет пассажирам во всей красе. "Проект строительства будет готов в этом году, а открытие капитальных объектов ТПУ запланировано на 2022 год", – добавил Альберт Суниев.
Напомним, ранее стало известно, что столичная градостроительно-земельная комиссия согласовала проект торгово-развлекательного центра в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Под него в аренду на шесть лет выделен земельный участок площадью 3,8 гектара.
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