Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы

В течение трех лет в столице будут построены около 130 детских садов и школ. Такой прогноз озвучил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что не менее четверти этих объектов будут возведены за счет инвесторов.



Столичный чиновник пояснил, что речь идет об образовательных учреждениях, которые строятся в рамках проектов комплексного развития территорий. По условиям договоров с городом девелоперы возводят новые детские сады и школы при строительстве жилья.



Благодаря такому подходу, сформированному мэром Москвы Сергеем Собяниным, обеспечиваются комфортные условия в новых районах и не создаются очереди в образовательные учреждения. "Это также позволяет экономить бюджетные средства, которые направляются на решение вопросов градостроительного развития и обеспечение социальных выплат", – добавил он.

Глава городского строительного комплекса напомнил, что подобный подход практикуется в столице не первый год. Так, по его словам, с 2011 по 2017 годы в столице сданы 219 детских садов и 79 школьных зданий. "При этом более трети объектов построено за счет средств инвесторов", – уточнил он.





Напомним, сегодня Сергей Собянин открыл новый детский сад. Он, по словам мэра, построен и находится в комплексе крупного образовательного центра №1542. "В Солнцево востребованы детские сады и школы, так как строится много жилья", – отметил градоначальник.