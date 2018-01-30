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Недвижимость

Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы

Фото: stroi.mos.ru
В течение трех лет в столице будут построены около 130 детских садов и школ. Такой прогноз озвучил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что не менее четверти этих объектов будут возведены за счет инвесторов. 
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Столичный чиновник пояснил, что речь идет об образовательных учреждениях, которые строятся в рамках проектов комплексного развития территорий. По условиям договоров с городом девелоперы возводят новые детские сады и школы при строительстве жилья.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Благодаря такому подходу, сформированному мэром Москвы Сергеем Собяниным, обеспечиваются комфортные условия в новых районах и не создаются очереди в образовательные учреждения. "Это также позволяет экономить бюджетные средства, которые направляются на решение вопросов градостроительного развития и обеспечение социальных выплат", – добавил он.

Глава городского строительного комплекса напомнил, что подобный подход практикуется в столице не первый год. Так, по его словам, с 2011 по 2017 годы в столице сданы 219 детских садов и 79 школьных зданий. "При этом более трети объектов построено за счет средств инвесторов", – уточнил он.

Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru

Напомним, сегодня Сергей Собянин открыл новый детский сад. Он, по словам мэра, построен и находится в комплексе крупного образовательного центра №1542. "В Солнцево востребованы детские сады и школы, так как строится много жилья", – отметил градоначальник.

Автор: Дмитрий Куклин30 января 2018, 13:44

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