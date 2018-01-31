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Недвижимость

Почему Москве нужна Северо-Восточная хорда

Фото: stroi.mos.ru
Московские строители опережающими темпами продолжают реализацию одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы – Северо-Восточной хорды (СВХ). Новая трасса обеспечит сквозное сообщение между юго-восточными и северными районами города. Хорда значительно снизит загруженность столичных дорог и в целом улучшит транспортную ситуацию для четырех миллионов москвичей. Dni.Ru решили выяснить, как продвигается строительство и когда по трассе смогут поехать первые автомобили.
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 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Что такое хорда? Из школьного курса геометрии мы знаем, что это отрезок, соединяющий две точки кривой. Но на карте столицы они приобретают более масштабный смысл, становясь магистралями, соединяющими окраинные районы города, но при этом не пересекающие его центральную часть.

Впервые идея создания хорд в столице была предложена в первой половине XX века. В 1930-е годы, во время принятия первого Генплана развития города и начала его комплексной реконструкции, о строительстве в Москве таких магистралей говорил известный урбанист Анатолий Якшин. Позже, уже в 70-е годы, эту тему поднимали его ученики – эксперты в области транспортного планирования.

Несмотря на то, что в те годы автомобилей на улицах Москвы было несравнимо меньше, уже тогда специалисты понимали, что остановить рост числа личного транспорта невозможно. А значит, необходимо развивать город с учетом дальнейшей автомобилизации.

Концепция хорд получила отражение в Генплане Москвы 1971 года. Предполагалось добавить два новых кольца к уже существующим городским – МКАДу и Садовому, а также построить четыре скоростные хордовые трассы. Но должного финансирования грандиозный проект не получил, так и оставшись на бумаге.

Постепенно участки, которые отводились под магистрали, были застроены жильем, деловыми и торговыми центрами. Но, как и предсказывали эксперты, транспортная ситуация в столице от непрерывного увеличения числа личных автомобилей серьезно обострилась.

Возвращение к хордам

В 2011 году руководство столицы поставило задачу разработать комплекс мер по улучшению транспортной ситуации в городе. Прежде всего, Москва отказалась от строительства Четвертого транспортного кольца. Главная причина – огромная стоимость проекта: общий "ценник" превысил триллион рублей.

Тогда же было решено вернуться к концепции хордовых трасс.

В мэрии Москвы был разработан четкий план дальнейшего развития дорожной инфраструктуры столицы. Он предусматривал качественное улучшение уличной сети, решение проблем "бутылочных горлышек" и "узких мест", но главное – полицентрическое развитие столицы.

Это значит перераспределение деловой активности по всему городу, создание точек притяжения для деловой активности не только в центре, но и на периферии. Благодаря этому можно будет разгрузить центр Москвы и решить проблему так называемой маятниковой миграции, когда утром люди с окраинных районов города едут в центральную часть, а вечером дружно возвращаются обратно.

Вместо Четвертого транспортного кольца в мэрии было принято принципиальное решение о строительстве хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Южной рокады. 

Фото: stroi.mos.ru

Хордовая система столицы, если взглянуть на будущую карту Москвы сверху, будет напоминать кольцо, но с одним существенным преимуществом: система не будет замыкаться на себе, ограничивая водителя круговым движением, ее элементы будут иметь выход на МКАД, съезды и выезды между собой в местах пересечения.

По итогу получится аналог кольца, но с более высокой функциональностью и эффективностью распределения транспортных потоков.

Эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) неоднократно утверждали, что Москва нуждается в строительстве хорд. По их мнению, такая система организации на 20% эффективнее, чем замкнутое кольцо.

От Фестивальной до Дмитровского

Один из участков Северо-Восточной хорды проходит от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе – непосредственно вдоль линии Октябрьской железной дороги. Его строительство началось в феврале 2016 года. Закончить все работы планируется в четвертом квартале 2018 года. Общая протяженность участка – 10,7 километра.

Фото: stroi.mos.ru

Всего по ходу движения хорды появятся четыре эстакады основного хода и столько же эстакад съезда, мост через реку Лихоборка, подземный пешеходный переход у станции НАТИ Октябрьской железной дороги, очистные сооружения. Строители установят шумозащитные блоки, проложат новые инженерные коммуникации. Также в рамках участка СВХ Фестивальная улица – Дмитровское шоссе появится путепровод на соединительной ветке Октябрьской железной дороги длиной 189 метров.

Как отметил ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, запуск движения по этому участку позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на севере столицы. "Если сейчас, чтобы попасть на Дмитровку, жителям районов, расположенных возле МКАД, нужно выезжать на кольцо, то по хорде они будут выезжать на шоссе в районе станции метро "Петровско-Разумовская", – подчеркнул он.

С ветерком

Участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе обеспечит примыкание к улице Большая Академическая и выход на Северо-Западную хорду. Благодаря запуску отрезка будет создано продолжение и более более глубокий вход в город скоростной автотрассы федерального значения "Москва – Санкт-Петербург" в черте столицы до Дмитровского шоссе и дальше по направлению в центр. Хордовые магистрали сократят перепробег транспорта и общее время перемещения по городу.

Фото: stroi.mos.ru

Ввод участка перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на главные транспортные магистрали севера столицы: Ленинградское и Дмитровское шоссе и северный отрезок Московской кольцевой. Ситуация улучшится и внутри расположенных там районов: Коптево, Тимирязевский, Головинский с общей численностью населения несколько сотен тысяч человек.

Ход работ

В настоящее врем работы на участке СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе выполнены на 75%. Эстакада основного хода №1 готова на 80%, готовность трех других эстакад основного хода – 40-55%. Три эстакады съезда с и на СВХ практически построены.

На 60% готов железнодорожный путепровод на соединительной ветке Октябрьской железной дороги, последние штрихи строители вносят в мост через Лихоборку, практически построен и подземный пешеходный переход. Установка 5,3 тысячи оконных блоков и прокладка инженерных коммуникаций выполнены на 70%.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Итоги "семилетки"

Всего с 2011 по 2017 года в Москве построено и введено в эксплуатацию 667 километров дорог, 190 пешеходных переходов и 199 искусственных сооружений. Протяженность столичных дорог выросла на 16%.

В прошлом году завершилось строительство участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, была завершена реконструкция Щелковского шоссе в пределах Москвы, окончились два этапа модернизации главной транспортной артерии Новой Москвы – Калужского шоссе.

Реконструированы и 14 крупных транспортных развязок, в том числе МКАД с Профсоюзной улицей. Всего за прошедший год было построено и введено в эксплуатацию 124 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов. В 2018-2020 годах в столице появится еще 289 километров дорожного полотна, а также 76 искусственных сооружений и 42 пешеходных перехода.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Автор: Иван Поляков31 января 2018, 14:52

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