Лишившийся работы Нагиев влез в долги

Популярный артист Дмитрий Нагиев рассказал о покупке шикарного особняка. Из-за серьезных трат телеведущему пришлось влезть в долги.

Примерная стоимость нового дома Нагиева составляет 20 миллионов рублей. Такую сумму собрать за один раз ему не удалось.

Артист купил особняк благодаря случайности: его владелец оказался поклонником прапорщика Задова, одного из персонажей Нагиева. "Он меня, конечно, узнал и оформил рассрочку на десять лет. Теперь выплачиваю", – заявил ведущий.

Примечательно, что дома артист появляется достаточно редко. Он много гастролирует и практически все время проводит на съемочной площадке.

По мнению Нагиева, актер не должен работать только ради денег. В таком случае его карьере скоро придет конец. "Артист должен работать ради зрителей. Ради одного, двух человек, миллиона. Именно поэтому я из всех сил своих скромных пыжусь, чтобы казаться разным, быть интересным", – цитирует его Starhit.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Авг 28, 2017 at 7:22 PDT

Как писали Dni.Ru, недавно Дмитрий Нагиев лишился работы. Его подсидела Ольга Бузова: ее выбрали ведущей премии "Высшая лига" в 2017 году.