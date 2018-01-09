Когда в "Зарядье" появится концертный зал

Возведение концертного зала в парке "Зарядье" планируется завершить к лету 2018 года. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



"Мы планируем в этом году открытие одного из крупных объектов – концертного зала в парке "Зарядье". Это будет объект мирового уровня", – сказал он. По словам Хуснуллина, к строительству объекта привлечены лучшие зарубежные и отечественные специалисты.

Руководитель городского стройкомплекса подчеркнул, что мэр столицы Сергей Собянин принял решение провести следующий Московский урбанистический форум на территории "Зарядья". Для мероприятий планируется использовать и помещения концертного зала.

Большой зал рассчитан на 1450-1550 мест. Кресла для зрителей будут расположены со всех сторон вокруг сцены.

Также появится репетиционный зал на 400 мест. Его приспособят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студии звукозаписи, кафе, зона отдыха с открытой террасой. Акустикой концертного зала занимаются лучше мировые специалисты.





Напомним, парк "Зарядье" был открыт в День города в сентябре 2017 года. Он расположился на месте бывшей гостиницы "Россия". Площадь озеленения составляет 62 тысячи квадратных метров. В парке воссозданы ландшафты четырех природных зон нашей страны с характерными для каждой из них почвами и растениями.

В "Зарядье" высажено 760 деревьев, семь тысяч кустарников, более миллиона растений. Из них 860 тысяч – многолетние. По территории парка проложено восемь километров дорожек, в том числе с подогревом. Для удобства посетителей установлено 256 скамеек и 460 светильников.

