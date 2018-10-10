Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам. В Хошимине завершен масштабный проект Diamond Island, созданный при участии архитекторов с мировым именем.

Во Вьетнаме сдан в эксплуатацию первый международный проект, созданный казахстанской компанией Kusto Home, являющейся девелоперским подразделением инвестиционного холдинга Kusto Group. На единственном природном мини-острове в Хошимине компания возвела элитный жилой комплекс на 1323 квартиры.

Он состоит из двух частей: первая очередь носит название Brilliant Tower, вторая включает в себя пять блоков, названных в честь самых популярных курортных островов мира: Гавайи, Бора-Бора, Багамы, Мальдивы и Канары. Комплекс Diamond Island расположен недалеко от центра крупнейшего мегаполиса Вьетнама – города Хошимина.

"Это первый и единственный проект подобного масштаба во Вьетнаме созданный предпринимателями из Казахстана, в одном из самых быстрорастущих регионов Азии", – отметил председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев. Бизнесмен охарактеризовал Diamond Island одним из лучших и востребованных жилых комплексов класса люкс на рынке недвижимости Вьетнама.

Мы, казахстанские бизнесмены, гордимся этим достижением. Это первый успешный опыт казахстанского девелопмента на международных рынках в luxury сегменте.

По мнению Татишева, сейчас у Казахстана есть все возможности успешно конкурировать с крупными компаниями из Южной Кореи, Сингапура, Японии и Гонконга.

В свою очередь, председатель правления Kusto Home Мурат Утемисов сообщил, что проект Diamond Island разработан с участием международных архитекторов и экспертов из США, Японии, Тайланда, Вьетнама и Австралии.





Первую фазу спроектировал знаменитый архитектор из Японии Арата Исодзаки, который известен своими проектами в странах Азии и Ближнего Востока. В разработке второй фазы принимали участие архитекторы из вьетнамско-американского бюро NQH, ландшафтным дизайном занималась тайская Landsculptor, интерьером – австралийская DWP.

По словам Утемисова, к моменту завершения строительства продано 98% квартир. Больше половины покупателей, которые представляют более 25 стран мира, уже получили ключи, многие празднуют новоселье.

"Наш успех подкреплен тем, что компания, которая имеет казахстанские корни, сумела выстроить правильную корпоративную структуру, стратегию продаж и продвижения, а также партнерские отношения с учетом местной специфики рынка", - заявил предприниматель.

Особенность жилого комплекса подчеркивает благоустройство территории по концепту "четыре сезона" с более чем 1300 высаженных различного вида деревьев. В проекте предусмотрены детский, семейный и олимпийский 50-метровый бассейны.

На территории комплекса есть яхт-клуб, джакузи под открытым небом, пул-бар, спортивные и детские площадки с игровым замком и мини-аквапарком. Всего представлено 42 объекта для досуга и отдыха на участке площадью восемь гектаров.

Всего были представлены апартаменты от 55 квадратных метров, есть в Diamond Island и элитные двухэтажные пентхаусы площадью порядка 500 квадратов с собственным приватным бассейном и садом. Общая стоимость всего проекта оценивается около 400 миллионов долларов.

В Казахстане девелоперское направление Kusto Group строит жилой комплекс Koktobe City, расположенный в Медеуском районе Алматы. Проект находится на стадии реализации второго этапа и будет включать в себя полноценную инфраструктуру: школу, детские сады, парк для гармоничного и комфортного проживания 800 семей.