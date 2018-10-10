Шесть спален и погреб на тысячу бутылок: любовник купил Шейк роскошный особняк
Дом, которым обзавелись любовники, поистине настоящая мечта. Шесть спален, четыре ванные комнаты, две детские, просторная веранда, гостиная с камином, огромный сад с обеденным столом и винный погреб на тысячу бутылок – говорят о том, что у Шейк и Купера большие планы на долгую и счастливую совместную жизнь.
Несмотря на гуляющие по Сети слухи о расставании звезд, модель и голливудский артист всем недругам назло демонстрируют семейную идиллию. Поговаривали, что модель беременна вторым малышом, но пока эта информация не подтвердилась, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, доныне Купер проживал в доме в Пасифик Палисейдс за четыре миллиона долларов. В обители холостяка ничего не было предназначено для того, чтобы жить там вместе с ребенком.
Из-за этого, когда у Ирины и Брэдли родилась дочь Лея, пришлось срочно вызывать специалистов, чтобы обезопасить жилище. Все в порядке с охраной будет и в новом особняке пары.
Не семья — загляденье: Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочерью Леей. #helloru https://t.co/1PiICjzjIr pic.twitter.com/8nazzuq8Hv— HELLO! Россия (@ruhellomagazine) 4 октября 2018 г.
Напомним, модель и артист встречаются более трех лет. Они воспитывают общую дочь, однако узаконить отношения не торопятся. Поклонники звездной парочки ждут не дождутся, когда отгремит свадьба, но звезды, кажется, не стремятся их порадовать.
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