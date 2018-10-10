Шесть спален и погреб на тысячу бутылок: любовник купил Шейк роскошный особняк

Русская модель и ее избранник, актер Брэдли Купер, купили шикарный дом в Нью-Йорке. Недвижимость площадью в 370 квадратных метров стоит 13,5 миллиона долларов.

Дом, которым обзавелись любовники, поистине настоящая мечта. Шесть спален, четыре ванные комнаты, две детские, просторная веранда, гостиная с камином, огромный сад с обеденным столом и винный погреб на тысячу бутылок – говорят о том, что у Шейк и Купера большие планы на долгую и счастливую совместную жизнь.

Несмотря на гуляющие по Сети слухи о расставании звезд, модель и голливудский артист всем недругам назло демонстрируют семейную идиллию. Поговаривали, что модель беременна вторым малышом, но пока эта информация не подтвердилась, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, доныне Купер проживал в доме в Пасифик Палисейдс за четыре миллиона долларов. В обители холостяка ничего не было предназначено для того, чтобы жить там вместе с ребенком.

Из-за этого, когда у Ирины и Брэдли родилась дочь Лея, пришлось срочно вызывать специалистов, чтобы обезопасить жилище. Все в порядке с охраной будет и в новом особняке пары.

Напомним, модель и артист встречаются более трех лет. Они воспитывают общую дочь, однако узаконить отношения не торопятся. Поклонники звездной парочки ждут не дождутся, когда отгремит свадьба, но звезды, кажется, не стремятся их порадовать.