ГК "КОРТРОС": доверие покупателей – самое ценное, что есть у девелопера

Заслужить его сложно, для этого необходимы годы качественной и плодотворной работы. Разрушить, наоборот, можно вмиг – достаточно одного неверного шага. Репутация же, в свою очередь, как раз и помогает заслужить доверие. Что стоит за девелопером – груз неудач и ошибок или же выполненные в срок обязательства?



На этот вопрос хочет получить ответ потенциальный покупатель, прежде чем выбрать дом со своей будущей квартирой. Цена, месторасположение, качество строительства, окружение – все это, безусловно, важно, но неизвестный застройщик или, наоборот, известный в негативном ключе даже в случае низкой цены и прочих положительных факторах скорее отпугнет, чем привлечет клиента.

Репутация застройщика – вот на что смотрит покупатель, в первую очередь. Мало кто хочет ждать лишние пару лет вместо заявленных сроков окончания строительства или же разочаровываться качеством квартиры, в которую были вложены немалые накопления.

ГК "КОРТРОС" уже на протяжении 13 лет демонстрирует свою надежность. Начав в 2006 году с крупного проекта комплексного освоения территории в Екатеринбурге, девелопер прошел путь до рынка столицы и Санкт-Петербурга.

"Когда-то мы считали, что основание компании станет в той или иной степени событием только для одного города – Екатеринбурга. Именно там, в столице Урала, начиналась наша история. Начиналась с зарождения идеи строительства нового жилого района. Теперь этот район стал визитной карточкой современного Екатеринбурга", – отмечает президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.





Расширяя год за годом географию присутствия, не допуская срывов сроков и иных нарушений обязательств, застройщик доказал, что "КОРТРОС" – это сильный бренд, авторитет которого растет с каждым проектом. Кризис доверия, разговоры о котором возникают из-за негативных последствий деятельности ряда девелоперов, группы компаний не касается.

По мнению руководства компании, наоборот, фокус потребительского спроса смещается в пользу надежных игроков рынка, что подтверждается цифрами и фактами – рост выручки от продаж составил 13% по итогам первого полугодия 2018 года. Безусловно, репутация девелопера зависит от того, что и как делает компания, каких результатов достигает. Однако, еще один немаловажный факт – это не только признание покупателей, но и отрасли в целом.





Руководитель, глава компании – человек, на плечах которого ответственность за принятые решения, вдобавок, он является еще и своеобразным рупором рынка. В эпоху законодательных изменений, которыми ознаменован 2018 год, крайне важным становится диалог между всеми игроками рынка: девелоперами, чиновниками, банками. Зачастую подобные диалоги и обсуждения позволяют принять верное решение, разработать новые поправки в закон или отсрочить ряд каких-то изменений до готовности всей отрасли.

Один из недавних примеров эффективности подобных обсуждений – конструктивный диалог девелоперов и власти убедил Минстрой не повышать взносы в фонд дольщиков. Президента ГК "КОРТРОС" Вениамина Голубицкого регулярно приглашают выступить с экспертной позицией по тем или иным нововведениям на мероприятиях отрасли, что еще раз подтверждает его заслуги не только в развитии ГК "КОРТРОС", но и всего девелоперского рынка на федеральном уровне.





Успехи и деятельность наиболее прогрессивных и успешных лидеров рынка строительства и недвижимости ежегодно рассматриваются престижной национальной премией RREF Awards в номинации "Репутация и доверие", и в 2018 году эта премия присуждена Вениамину Голубицкому, который с 2005 года занимает пост руководителя группы компаний "Кортрос" (до 2013 года – "Ренова-стройгруп"). RREF Awards – авторитетная премия в области жилой недвижимости, знак качества для объектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признания экспертов рынка.

На участие в RREF Awards в 2018 году всего было подано более 600 заявок от 150 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей. За годы своего развития премия RREF Awards завоевала неоспоримый авторитет у бизнес-сообщества и потребителей.