Госдума проверит действие законов о дольщиках и реновации

В начале следующего года нижняя палата может обсудить реализацию принятых законов, в том числе о реновации и защите прав участников долевого строительства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Может быть, мы уже в начале следующего года могли рассмотреть реализацию новых законов. Это могут быть законы, имеющие отношение к реновации. Это может быть законодательство, которое мы корректировали в сфере защиты прав дольщиков", – сказал законодатель. По его словам, необходимо не только проводить слушания, но и контролировать реализацию норм и законов.

Володин предложил проработать этот вопрос думскому комитету по регламенту и привлечь к участию Счетную палату. Он призвал коллег-законодателей выбрать актуальные и резонансные темы, которые затрагивались в ходе слушаний, и вынести их на обсуждение.



Напомним, Госдума приняла пакет законов, защищающих права граждан - участников долевого строительства. Изменения в законодательство позволяют обеспечить безопасность вложенных средств, повышают надежность и привлекательность рынка жилищного строительства.





Нормативно-правовые акты вводят единую вертикаль органов власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства, устанавливают серьезные штрафы за непредоставление или нарушение порядка предоставления информации в Единую систему жилищного строительства, закрепляют определенные требования, которым должен соответствовать застройщик. Кроме того, создан Фонд защиты прав дольщиков, в который идут отчисления от девелоперов.





Также на Охотном Ряду прошли широкие парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты.

Широкое обсуждение предшествовало и принятию закона о реновации. В Госдуму были приглашены представители правительства, мэр Москвы Сергей Собянин, а также жильцы ветхих домов.

