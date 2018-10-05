Содержание замка разоряет Пугачеву и Галкина
Шестиэтажный замок расположен на участке в один гектар. Здесь есть подземный гараж, большой бассейн и даже семейный театр со сценой. Есть отдельное жилье и для помощников по хозяйству. Им и няням семья выплачивает по 100 тысяч рублей в месяц.
Уход за огромным домом непрост, ведь особняк постоянно нуждается в ремонте. Регулярно приходится вызывать специалистов, чтобы подлатать крышу замка. Дело в том, что строившие здание рабочие не учли его особенности – появилась угроза обрушения.
Чтобы избежать ЧП, Максим украсил замок фигурами мифических чудовищ и рыцарем с драконом. По словам специалистов, они закрывают недочеты строителей.
"Началось обрушение фасадного камня замка из-за неправильного монтажа, поэтому Максим пригласил нас исправить эти проблемы. И еще требовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя", - цитирует мастера по медным изделиям Дениса Аксенова сайт "Комсомольская правда".
Сколько конкретно Галкин тратит на обслуживание замка, можно лишь догадываться. Однако примерно эксперты эту сумму подсчитали. Учитывая налоги и коммунальные услуги, дом семье обходится приблизительно в 500 тысяч в месяц.
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