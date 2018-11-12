Муцениеце и Прилучный избавились от семейного гнездышка

Агата Муцениеце и Павел Прилучный отказались от своего подмосковного особняка. Дом неподалеку от Яхромы выставлен на продажу.

Совсем недавно Агата Муцениеце вместе с мужем Павлом Прилучным и детьми переехали в новый двухэтажный дом в Москве. Прежний дом в подмосковном поселке Деденево, построенный буквально своими руками, супруги выставили на продажу за сумму в 24,7 миллиона рублей.

Двухэтажный дом в стиле прованс Агата Муцениеце и Павел Прилучный построили несколько лет около города Яхрома. Тогда дети были маленькие, и пара хотела, чтобы дети росли и крепли на свежем воздухе. Однако, в сентябре старший сын Тимофей пошел в школу, и возить его в столичное учебное заведение каждый день с утра тяжело.

Звезда сериала "Мажор" принял решение продать особняк и купить квартиру побольше в Москве. Дом выставили на продажу. Высокую цену супруги объясняют тем, что дом был выполнен по индивидуальному заказу и стоит своих денег. Панорамные окна, полы с подогревом, просторная гостиная с камином и пять спален. Рядом вся необходимая инфраструктура: банки, магазины, развлекательные и спортивные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, рестораны и даже спа-центр.

Общая площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров, из них жилая – 170 квадратных метров. Также на земельном участке площадью 14 соток есть русская и финская баня, гараж на два автомобиля и детская.

Муцениеце признается, что на седьмом небе от счастья – она с удовольствием занимается обустройством и дизайном нового жилища. Первым делом Агата решила, что в доме нужно создать ощущение праздника и обвила его гирляндами.