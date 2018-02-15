Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки

Главным катализатором спроса на столичные квадратные ветры в январе были скидки, которые продолжались с декабря прошлого года. О ситуации на городском рынке недвижимости в первый месяц 2018 года рассказал заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.



По его словам, начало января, как правило, всегда характеризуется низкой покупательской активностью. При этом период затишья был зафикисирован как во время праздничных каникул, так и спустя неделю после них. "Однако, с учетом незакрытых сделок декабря, а также новых январских клиентов, активно перешедших в фазу активных продаж благодаря акциям и скидкам, планы реализации первого месяца года оцениваются на достаточно высоком уровне", – отметил Суниев.

Заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" подчеркнул, что оживление покупательской активности началось 4 и 5 января, а также в дни после 8-го числа. Тогда был зафиксирован рост числа посещений офисов застройщиков и количества звонков.

Суниев отметил, что основным катализатором роста продаж в прошедшем месяце были скидки, продолжавшиеся с конца декабря. "Прецедентом января 2018 года стал анонс дополнительных новых акций – девелоперы привыкли к высоким показателям спроса в течение всего 2017 года и не намерены снижать позиции", – пояснил он.

Говоря о новых проектах, которые вышли на рынок в прошлом месяце, Суниев отметил четыре новых строящихся жилых комплекса в старых границах Москвы. Они располагаются в основном на западе и северо-западе столицы. Кроме того, стартовали продажи дополнительных объемов в пяти уже строящихся комплексах. В Новой Москве в продажу поступили очередные очереди в двух проектах.





По словам Суниева, общий объем предложения в декабре составил около 2850 квартир. Из них на присоединенных территориях – 19%. Большая часть жилья – 53% – относится к бизнес-классу. В комфорт-классе продаются 39% квартир, в экономе – всего лишь 7%. Новые проекты элитного класса в продажу не поступали.

В целом совокупный объем предложения в старых границах столицы на конец прошлого месяца составил 3 286,3 тысячи "квадратов", снизившись за январь на 2%.

Рассказал заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" и о средней цене на квартиры. Без учета элитного класса в "Старой Москве" она выросла на 3,7% – до 207,5 тысячи за квадратный метр. С учетом предоставления скидок средняя стоимость составила 192,2 тысяч рублей за "квадрат".

С чем связано повышение цены? По словам Суниева, ползти ценник вверх заставляет вывод новых объектов бизнес-класса с отделкой и довольно высокими ценами реализации. "Дополнительно по ряду востребованных проектов были в плановом порядке повышены цены в результате роста строительной готовности", – сказал он.

Что касается распределения средней цены по классам жилья, то дешевле всех, конечно же, эконом – 114,9 тысячи за квадратный метр (+1% по итогам прошлого месяца). Далее идет комфорт-класс – 174,6 тысячи рублей (+2,1% за январь), затем бизнес – 264,4 тысячи рублей за квадратный метр (+2,2% по итогам месяца). "Квадрат" самого дорогого класса жилья – элитного – подешевел за месяц на 2,1% до 721,4 тысячи рублей.

