Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки
По его словам, начало января, как правило, всегда характеризуется низкой покупательской активностью. При этом период затишья был зафикисирован как во время праздничных каникул, так и спустя неделю после них. "Однако, с учетом незакрытых сделок декабря, а также новых январских клиентов, активно перешедших в фазу активных продаж благодаря акциям и скидкам, планы реализации первого месяца года оцениваются на достаточно высоком уровне", – отметил Суниев.
Заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" подчеркнул, что оживление покупательской активности началось 4 и 5 января, а также в дни после 8-го числа. Тогда был зафиксирован рост числа посещений офисов застройщиков и количества звонков.
Суниев отметил, что основным катализатором роста продаж в прошедшем месяце были скидки, продолжавшиеся с конца декабря. "Прецедентом января 2018 года стал анонс дополнительных новых акций – девелоперы привыкли к высоким показателям спроса в течение всего 2017 года и не намерены снижать позиции", – пояснил он.
Говоря о новых проектах, которые вышли на рынок в прошлом месяце, Суниев отметил четыре новых строящихся жилых комплекса в старых границах Москвы. Они располагаются в основном на западе и северо-западе столицы. Кроме того, стартовали продажи дополнительных объемов в пяти уже строящихся комплексах. В Новой Москве в продажу поступили очередные очереди в двух проектах.
По словам Суниева, общий объем предложения в декабре составил около 2850 квартир. Из них на присоединенных территориях – 19%. Большая часть жилья – 53% – относится к бизнес-классу. В комфорт-классе продаются 39% квартир, в экономе – всего лишь 7%. Новые проекты элитного класса в продажу не поступали.
В целом совокупный объем предложения в старых границах столицы на конец прошлого месяца составил 3 286,3 тысячи "квадратов", снизившись за январь на 2%.
Рассказал заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" и о средней цене на квартиры. Без учета элитного класса в "Старой Москве" она выросла на 3,7% – до 207,5 тысячи за квадратный метр. С учетом предоставления скидок средняя стоимость составила 192,2 тысяч рублей за "квадрат".
С чем связано повышение цены? По словам Суниева, ползти ценник вверх заставляет вывод новых объектов бизнес-класса с отделкой и довольно высокими ценами реализации. "Дополнительно по ряду востребованных проектов были в плановом порядке повышены цены в результате роста строительной готовности", – сказал он.
Что касается распределения средней цены по классам жилья, то дешевле всех, конечно же, эконом – 114,9 тысячи за квадратный метр (+1% по итогам прошлого месяца). Далее идет комфорт-класс – 174,6 тысячи рублей (+2,1% за январь), затем бизнес – 264,4 тысячи рублей за квадратный метр (+2,2% по итогам месяца). "Квадрат" самого дорогого класса жилья – элитного – подешевел за месяц на 2,1% до 721,4 тысячи рублей.
Западные СМИ проанализировали последние авиакатастрофы в стране
Балерина обнародовала неоднозначное фото
В Следственном комитете сделали заявление
Репортер 25 лет скрывал свое состояние от коллег