Чем удивит Москва в 2018 году

Москва удивляет весь мир темпами строительства. За последние семь лет в столице каждый месяц появляются новые объекты – дороги, развязки, станции метро, сдаются жилые микрорайоны, школы и больницы. Всех москвичей порадовал парк "Зарядье", открывшийся в прошлом году рядом с Кремлем. Но столичный стройкомплекс не останавливается ни на минуту и продолжает набирать обороты – в наступившем году ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти знаковых объектов.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ В ПАРКЕ "ЗАРЯДЬЕ"

Летом в уже полюбившемся москвичам парке "Зарядье" появится свой концертный зал. По заверению главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, это будет объект мирового уровня. К его строительству привлечены лучшие зарубежные и отечественные специалисты. Акустикой занимаются мэтры своего дела.

На сегодня в зале проведены испытания акустики и завершен монтаж металлоконструкций трансформируемых зрительских мест. Также полностью смонтированы конструкции оркестровой ямы и завершена установка световой техники. Весной строители приступят к монтажу уникального органа из Германии.

Большой зал рассчитан на 1560 мест. Кресла для зрителей будут расположены со всех сторон вокруг сцены. Также появится репетиционный зал на 400 мест. Его приспособят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студии звукозаписи, кафе и зона отдыха с открытой террасой. Общая же вместимость концертного зала в "Зарядье" составит почти четыре тысячи человек.

Это будет многофункциональная музыкальная площадка мирового уровня с двумя сценами и трансформируемым партером. Новый концертный зал заменит площадку снесенной гостиницы "Россия", на месте которой и создан парк "Зарядье". Уже осенью в новом зале смогут выступить российские и зарубежные исполнители.





ПЕРВЫЙ УЧАСТОК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО

Название новой линии метро выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин" и оно уже прижилось. Большая кольцевая линия звучит лучше, чем Третий пересадочный контур (таким было рабочее названии линии). В этом году из трех десятков станций новой ветки откроются пять: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Для жителей как минимум четырех районов Москвы, расположенных на севере столицы, улучшится шаговая доступность метро. Кроме того, станет заметно лучше транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити" за счет появления новых маршрутов.





Позже в состав Большой кольцевой линии войдут три станции действующей ветки подземки – Каховской. Это "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, они будут реконструированы и приспособлены под новый контур. "Станции строились много лет назад, они требуют полной модернизации", – отметил он, добавив, что власти города также прорабатывают вопросы интеграции нового кольца с железнодорожными маршрутами.

Большая кольцевая линия включает 31 станцию и 68 километров линий. После ввода ее в эксплуатацию она станет самой длинной в мире. Она позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия составит 20-30 минут. Большое кольцо замкнется в 2021 году.

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Новый центр художественной гимнастики появится в спорткомплексе "Лужники". Там уже завершена реконструкция легендарного стадиона, он обрел новую жизнь. Теперь рядом достраивают Центр художественной гимнастики.

Здание – интересной архитектурной формы. Оно выполнено в виде развивающейся гимнастической ленты. Для создания сложной геометрии применяется специальное покрытие. Еще одна особенность здания – фасад, для отделки которого применят витражное остекление различных оттенков высотой 25 метров. Объект сможет принимать соревнования самого высокого уровня, включая международные.

В центре будет арена для соревнований и тренировок, вокруг которой расположатся частично трансформируемые трибуны, рассчитанные на четыре тысячи зрителей. Кроме того, под крышей центра будет три тренировочных зала, а также два хореографических и тренажерный. В комплекс также войдут медико-восстановительный центр, отель для участников состязаний и пресс-центр.

СТАДИОН "ДИНАМО"

Обновленный стадион в Петровском парке откроется еще до старта чемпионата мира – 2018. Ожидается, что первым матчем на арене станет одна из встреч сборной России в рамках подготовки к мундиалю. Вероятным соперником российской сборной станет команда Италии.

Сейчас работы на стадионе находятся в завершающей стадии: установлены кресла на трибунах, игровое поле застелено натуральным газоном. О высокой степени готовности "Динамо" к сдаче говорит и тот факт, что на поле установлены ворота и нанесена разметка. Осталось нарастить так называемую чешую на кровлю, которая по проекту будет в фирменных цветах клуба – белом и синем.

Весь спортивный комплекс будет называться "ВТБ Арена парк", а сама футбольная чаша – центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина. Он объединит под одной крышей малую и большую спортивные арены, парковку, музей и торговую галерею.

В музее будут выставлены, в том числе восстановленные барельефы скульптора Сергея Меркурова, которые 80 лет украшали фасады Северной и Южной трибун стадиона. Подлинники будут храниться в музее, чтобы обезопасить их от разрушения, а фасад украсят копии.

Сомнений в том, что стадион откроется в этом году, нет. В 2018 году ожидается ввод реконструированного стадиона "Динамо" со всем комплексом спортивных сооружений, сказал Марат Хуснуллин.



ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ КАРДИОЦЕНТР

На базе 67-ой городской больницы имени Ворохобова заканчивается строительство перинатального кардиологического центра. Он обещает стать одним из лучших в Европе. Это будет крупная современная клиника, которая сможет принимать около 20 тысяч родов в год, это одна пятая часть всех родов в Москве.

При этом здесь будут принимать уникальные роды с сердечно-сосудистой патологией матерей и новорожденных. Москва после открытия этой клиники выйдет на первое место по качеству оказания перинатальной медицинской помощи.

Корпус, рассчитанный на 450 коек, будет иметь различную высоту – от трех до семи этажей. Операционный блок и отделение реанимации оснастят самым современным оборудованием. Кровати-трансформеры обеспечат женщинам комфортные условия на всех этапах родов.

Для новорожденных предусмотрены высокоэффективные транспортные инкубаторы со встроенным аппаратом искусственного дыхания. Операционный блок оборудуют универсальной системой магнитно-резонансной визуализации экспертного класса, компьютерным томографом, а также ультразвуковыми сканерами, позволяющими выявлять с высокой степенью точности патологии у детей.

МОСКВА РАЗВИВАЕТСЯ И УДИВЛЯЕТ

В последние годы Москва показывает рекордные темпы строительства жилья, дорог и станций метро. Город развивается и хорошеет: появляются новые парки, пешеходные маршруты и радующие глаз новостройки. Серая и обыденная Москва ушла в прошлое, превратившись в красивейший город с удобными коммуникациями и инфраструктурой.

Столичные власти взялись за выполнение грандиозной задачи – в прошлом году дан старт очередному этапу программы реновации. Она позволит улучшить жилищные условия сотням тысяч человек. Первые переселенцы по программе уже получают смотровые ордера на квартиры. А в целом наступивший, 2018 год должен показать размах масштабной программы реновации, аналогов которой нет в мире.