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Недвижимость

Чем удивит Москва в 2018 году

Фото: stroi.mos.ru
Москва удивляет весь мир темпами строительства. За последние семь лет в столице каждый месяц появляются новые объекты – дороги, развязки, станции метро, сдаются жилые микрорайоны, школы и больницы. Всех москвичей порадовал парк "Зарядье", открывшийся в прошлом году рядом с Кремлем. Но столичный стройкомплекс не останавливается ни на минуту и  продолжает набирать обороты – в наступившем году ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти знаковых объектов.

Продолжение: Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ В ПАРКЕ "ЗАРЯДЬЕ"

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Летом в уже полюбившемся москвичам парке "Зарядье" появится свой концертный зал. По заверению главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, это будет объект мирового уровня. К его строительству привлечены лучшие зарубежные и отечественные специалисты. Акустикой занимаются мэтры своего дела.

На сегодня в зале проведены испытания акустики и завершен монтаж металлоконструкций трансформируемых зрительских мест. Также полностью смонтированы конструкции оркестровой ямы и завершена установка световой техники. Весной строители приступят к монтажу уникального органа из Германии.

Фото: stroi.mos.ru

Большой зал рассчитан на 1560 мест. Кресла для зрителей будут расположены со всех сторон вокруг сцены. Также появится репетиционный зал на 400 мест. Его приспособят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студии звукозаписи, кафе и зона отдыха с открытой террасой. Общая же вместимость концертного зала в "Зарядье" составит почти четыре тысячи человек.

Это будет многофункциональная музыкальная площадка мирового уровня с двумя сценами и трансформируемым партером. Новый концертный зал заменит площадку снесенной гостиницы "Россия", на месте которой и создан парк "Зарядье". Уже осенью в новом зале смогут выступить российские и зарубежные исполнители.

Фото: stroi.mos.ru

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО

Название новой линии метро выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин" и оно уже прижилось. Большая кольцевая линия звучит лучше, чем Третий пересадочный контур (таким было рабочее названии линии). В этом году из трех десятков станций новой ветки откроются пять: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Для жителей как минимум четырех районов Москвы, расположенных на севере столицы, улучшится шаговая доступность метро. Кроме того, станет  заметно лучше транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити" за счет появления новых маршрутов.

Фото: stroi.mos.ru

Позже в состав Большой кольцевой линии войдут три станции действующей ветки подземки – Каховской. Это "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, они будут реконструированы и приспособлены под новый контур. "Станции строились много лет назад, они требуют полной модернизации", – отметил он, добавив, что власти города также прорабатывают вопросы интеграции нового кольца с железнодорожными маршрутами.

Большая кольцевая линия включает 31 станцию и 68 километров линий. После ввода ее в эксплуатацию она станет самой длинной в мире. Она позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия составит 20-30 минут. Большое кольцо замкнется в 2021 году.

Фото: stroi.mos.ru

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Новый центр художественной гимнастики появится в спорткомплексе "Лужники". Там уже завершена реконструкция легендарного стадиона, он обрел новую жизнь. Теперь рядом достраивают Центр художественной гимнастики.

Здание – интересной архитектурной формы. Оно выполнено в виде развивающейся гимнастической ленты. Для создания сложной геометрии применяется специальное покрытие. Еще одна особенность здания – фасад, для отделки которого применят витражное остекление различных оттенков высотой 25 метров. Объект сможет принимать соревнования самого высокого уровня, включая международные.

В центре будет арена для соревнований и тренировок, вокруг которой расположатся частично трансформируемые трибуны, рассчитанные на четыре тысячи зрителей. Кроме того, под крышей центра будет три тренировочных зала, а также два хореографических и тренажерный. В комплекс также войдут медико-восстановительный центр, отель для участников состязаний и пресс-центр.

Фото: stroi.mos.ru

СТАДИОН "ДИНАМО"

Обновленный стадион в Петровском парке откроется еще до старта  чемпионата мира – 2018. Ожидается, что первым матчем на арене станет одна из встреч сборной России в рамках подготовки к мундиалю. Вероятным соперником российской сборной станет команда Италии.

Сейчас работы на стадионе находятся в завершающей стадии: установлены кресла на трибунах, игровое поле застелено натуральным газоном. О высокой степени готовности "Динамо" к сдаче говорит и тот факт, что на поле установлены ворота и нанесена разметка. Осталось нарастить так называемую чешую на кровлю, которая по проекту будет в фирменных цветах клуба – белом и синем.

Фото: stroi.mos.ru

Весь спортивный комплекс будет называться "ВТБ Арена парк", а сама футбольная чаша – центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина. Он объединит под одной крышей малую и большую спортивные арены, парковку, музей и торговую галерею.

В музее будут выставлены, в том числе восстановленные барельефы скульптора Сергея Меркурова, которые 80 лет украшали фасады Северной и Южной трибун стадиона. Подлинники будут храниться в музее, чтобы обезопасить их от разрушения, а фасад украсят копии.

Сомнений в том, что стадион откроется в этом году, нет. В 2018 году ожидается ввод реконструированного стадиона "Динамо" со всем комплексом спортивных сооружений, сказал Марат Хуснуллин. 

Фото: stroi.mos.ru

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ КАРДИОЦЕНТР

На базе 67-ой городской больницы имени Ворохобова заканчивается строительство перинатального кардиологического центра. Он обещает стать одним из лучших в Европе. Это будет крупная современная клиника, которая сможет принимать около 20 тысяч родов в год, это одна пятая часть всех родов в Москве.

При этом здесь будут принимать уникальные роды с сердечно-сосудистой патологией матерей и новорожденных. Москва после открытия этой клиники выйдет на первое место по качеству оказания перинатальной медицинской помощи.

Фото: stroi.mos.ru

Корпус, рассчитанный на 450 коек, будет иметь различную высоту – от трех до семи этажей. Операционный блок и отделение реанимации оснастят самым современным оборудованием. Кровати-трансформеры обеспечат женщинам комфортные условия на всех этапах родов.

Для новорожденных предусмотрены высокоэффективные транспортные инкубаторы со встроенным аппаратом искусственного дыхания. Операционный блок оборудуют универсальной системой магнитно-резонансной визуализации экспертного класса, компьютерным томографом, а также ультразвуковыми сканерами, позволяющими выявлять с высокой степенью точности патологии у детей.

Фото: stroi.mos.ru

МОСКВА РАЗВИВАЕТСЯ И УДИВЛЯЕТ

В последние годы Москва показывает рекордные темпы строительства жилья, дорог и станций метро. Город развивается и хорошеет: появляются новые парки, пешеходные маршруты и радующие глаз новостройки. Серая и обыденная Москва ушла в прошлое, превратившись в красивейший город с удобными коммуникациями и инфраструктурой.

Столичные власти взялись за выполнение грандиозной задачи – в прошлом году дан старт очередному этапу программы реновации. Она позволит улучшить жилищные условия сотням тысяч человек.  Первые переселенцы по программе уже получают смотровые ордера на квартиры. А в целом наступивший, 2018 год должен показать размах масштабной программы реновации, аналогов которой нет в мире.

Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Автор: Александр Комаров16 февраля 2018, 10:43

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