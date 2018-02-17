Какие станции появятся в Московском метро в 2018 году

Первый участок Большой кольцевой линии (бывший Третий пересадочный контур) от "Делового центра" до "Петровского парка" будет запущен в самое ближайшее время. Всего в 2018 году в Москве появятся более 20 новых станций метро. О развитии столичной подземки журналистам рассказал глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, накануне на первом участке большого метрокольца началась обкатка поездов в полноценном режиме. Отрезок включает в себя пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

На обкатку нужно около семи дней – за это время будут выявлены и устранены оставшиеся недоделки. "Метрополитен уже принимает помещения, строители доделывают оставшиеся мелкие строительные работы, оформляются бумаги", – сказал Хуснуллин. По его словам, максимум через две недели первый участок большого кольца поедет вместе с пассажирами.

Продолжаются работы и по благоустройству прилегающей территории. "Уже высажено порядка 300 деревьев по всей линии, все идет по графику. Работают в общей сложности около четырех тысяч человек в круглосуточном режиме", – сказал глава московского стройкомплекса.

Одна из станций первого участка большого кольца - "Петровский парк" – расположена рядом с реконструируемым стадионом "Динамо". По словам Хуснуллина, строительные работы на объекте планируется закончить к концу апреля. "Газон уже уложен, он хорошо переживает зиму, ведутся инженерно-пусконаладочные работы, благоустройство территории", – сказал он, подчеркнув, что перед московскими строителями стоит задача закончить реконструкцию уже к лету.

В целом в 2018 году планируется сдать 21-25 станций подземки – это более 50 километров линий. "Никогда еще в истории Москвы в таком количестве единовременно метро не сдавалось", – заметил Хуснуллин.

Так, помимо первого участка большого метрокольца, в этом году будет запущена долгожданная Кожуховская линия – участок от "Некрасовки" до "Косино". На "зеленой" ветке появится станция "Беломорская". Кроме того, будет пущен участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки".

Будет продлена и старейшая ветка подземки – Сокольническая. На ней появятся четыре новые станции – "Филатов луг", "Ольховая", "Прокшино" и "Столбово". Все они расположены в Новой Москве. "Столбово" будет сразу построена с учетом проходки новой линии от большого кольца до Коммунарки. Это огромная станция – около 14 тысяч квадратных метров", – заметил руководитель столичного стройкомплекса.

В целом, рассказал Хуснуллин, на строительство метро заложено по 150-170 миллиардов рублей каждый год в течение следующих нескольких лет. "Мы разрабатываем проектно-сметную документацию до 2025 года. На проектирование выделена сумма порядка 10 миллиардов", – пояснил он.

Как будет развиваться подземка после 2018 года? В 2019 году будет пущен участок Кожуховской линии от "Косино" до "Нижегородской". Поедет также линия от "Нижегородской" до "Авиамоторной" – это северо-восточный участок большого метрокольца. "В 2020 года мы хотим замкнуть весь северо-восточный участок нового кольца и фактически соединить Кожуховскую линию с "Нижней Масловкой". Можно будет от "Рассказовки" уехать в Некрасовку через весь северный и северо-восточный участок большой кольцевой", – сказал Хуснуллин, подчеркнув, что работы ведутся на всем протяжении нового метрокольца.

Стоит отметить, что во время строительства новых линий оставляют заделы под будущие станции. Так, от большого кольца пойдет линия в Коммунарку, Рублево-Архангельское, Бирюлево.

Напомним, Большая кольцевая линия включает 31 станцию и 68 километров линий. Она позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

За последние семь лет протяженность линий метро в Москве выросла на 30%. До конца 2021 года в столице планируется построить 137 километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. По завершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитена вырастет почти в два раза.

В прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки". А в конце года Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".