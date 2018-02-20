В России создадут карту недостроенных домов

Проблемы обманутых дольщиков должны уйти в прошлое. Для этого Госдума продолжит работу по законодательному обеспечению деятельности строительной отрасли.

На Охотном Ряду прошло очередное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Управляющий директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Ниденс сообщил важную новость: все новостройки в России промаркируют по степени надежности объекта. Синим цветом в единой информационной системе жилищного строительства отметят надежные дома, желтым – те, где возникла просрочка, красным – проблемные.

Сведения, размещенные на портале, будут обновляться раз в квартал. Маркировка по степени надежности объектов, как подчеркивают в АИЖК, не исключает рисков недостроя на 100 процентов, но это большой прорыв в информированности граждан. Ведь на портале можно будет сравнить срок сдачи, фактическую готовность здания и оценить свои риски при желании инвестировать в строительство.

После создания единой вертикали органов государственной власти, которая будет отвечать за контроль и надзор в области долевого строительства, таких рисков станет еще меньше. В этом уверен глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он сообщил, что на рассмотрении комитета находится законопроект о создание такой структуры.

Парламентарий напомнил, что перед законодателями стоит задача обеспечить условия для дальнейшего развития рынка жилищного строительства и не допустить несбалансированного подхода к выполнению соответствующего поручения президента.

Напомним, что Госдума VII созыва плотно занимается кардинальными изменениями законодательства, чтобы решить проблемы, возникающие в долевом строительстве. По инициативе спикера Вячеслава Володина в июле 2017 года в палате прошли масштабные парламентские слушания с участием обманутых граждан, парламентариев, министров и представителей Центробанка.

А с 11 июля в Думе начала работу межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков – депутаты лично разбирались со всеми поступающими к ним вопросами, выезжали в регионы для встреч с обманутыми гражданами и анализировали перспективы скорейшего решения их проблем. Сейчас в 72 регионах насчитывается 830 проблемных объектов долевого строительства. Число граждан, заключивших договоры участия в них, достигает 86 тысяч человек. А по неофициальным данным, число обманутых дольщиков составляет около 150 тысяч человек.





До 2022 года планируется достроить 770 проблемных объектов. В остальных случаях, возможно, будут применяться иные меры восстановления прав граждан – компенсационные выплаты и компенсацинное жилье.