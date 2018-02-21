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Недвижимость

Королева переезжает: Елизавета II вложилась в землю в центре Киева

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Stevens
Елизавета II заинтересовалась украинской недвижимостью. Королева Великобритании приобрела офис и арендовала земельный участок в центре Киева.
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Площадь участка, сданного монарху Соединенного Королевства на 49 лет, составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Аренда обойдется британской короне в 568 тысяч гривен в месяц (около 1,2 миллиона рублей). По тому же адресу Ее Величество ранее приобрела офисное помещение площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

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 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", – говорится в решении городского совета Киева, размещенном на официальном сайте ведомства.

Скриншот kievvlast.com.ua

Как писали Dni.Ru, королева Великобритании лишила официального статуса поставщика монаршего двора бренд нижнего белья Rigby & Peller. Августейшая семья отказалась от услуг компании, потому что ее владелица Джун Кентон раскрыла интимные тайны Елизаветы II. 

Фирма была поставщиком королевского дома на протяжении 57 лет, но ее хозяйка своей откровенностью перечеркнула хорошие отношения с VIP-клиентами. В книге "Буря в чашке четвертого размера" Кентон раскрыла факты, которые многие годы оставались в тайне. 

В частности, там описывается обшарпанный вход в подвал Букингемского дворца, примерки принцессы Дианы и сцена с полураздетой королевой перед ее собаками породы корги. Также автор рассказала, что передавала плакаты с изображением моделей в нижнем белье и купальниках для принцев Уильяма и Гарри во время их учебы в Итоне. Проболталась она и о выборе шляпок королевы-матери. 

Автор: Андрей Евлампиев21 февраля 2018, 09:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

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