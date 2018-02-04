Семеович прогнали из дома души замученных лошадей

Анна Семенович рассказала о случае, после которого тщательно проверяет историю района, где собирается покупать жилье. Певица призналась, что не смогла спать в квартире, построенной на месте забоя лошадей.

Несмотря на признанную всем миром безоговорочную победу научного материализма, люди по всему свету продолжают замечать мистические детали жизни. Особенно это заметно при покупке и продаже недвижимости. Широко известно, что цена на квартиру, где произошло что-то плохое, моментально опускается. Люди опасаются жить в таких местах и стремятся как можно скорее переехать.

В подобной ситуации оказалась Анна Семенович. "17 лет назад я приобрела уютную двушку, как мне казалось, в замечательном районе. Влезла в долги, сделала шикарный ремонт. Но когда переехала, поняла, что не могу спать на новом месте", – цитирует StarHit певицу. На протяжении месяца она не могла уснуть из-за странных шумов и загадочных звуков.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Фев 1, 2018 at 6:27 PST

"Если удавалось ненадолго заснуть, снились кошмары", – заметила Анна Семенович. "Как-то разговорилась с соседкой и выяснила, что на месте дома раньше было место, где забивали лошадей", – рассказала она. Экстрасенсы неоднократно замечали, что не только места преступлений против человека, но и объекты, где долгое время и систематически мучились животные, обладают дурной энергетикой.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Сен 28, 2017 at 11:54 PDT

Верящие в наличие потустороннего уверены – именно это обстоятельство не позволило певице насладиться комфортом своего жилья. "Я тотчас же переехала на съемную квартиру, а от той, "дурной", избавилась. А подбирая жилплощадь, теперь изучаю историю района", – подчеркнула Анна Семенович.