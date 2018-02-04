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Недвижимость

Семеович прогнали из дома души замученных лошадей

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Анна Семенович рассказала о случае, после которого тщательно проверяет историю района, где собирается покупать жилье. Певица призналась, что не смогла спать в квартире, построенной на месте забоя лошадей.
прочитано 96 раз

Несмотря на признанную всем миром безоговорочную победу научного материализма, люди по всему свету продолжают замечать мистические детали жизни. Особенно это заметно при покупке и продаже недвижимости. Широко известно, что цена на квартиру, где произошло что-то плохое, моментально опускается. Люди опасаются жить в таких местах и стремятся как можно скорее переехать.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

В подобной ситуации оказалась Анна Семенович. "17 лет назад я приобрела уютную двушку, как мне казалось, в замечательном районе. Влезла в долги, сделала шикарный ремонт. Но когда переехала, поняла, что не могу спать на новом месте", – цитирует StarHit певицу. На протяжении месяца она не могла уснуть из-за странных шумов и загадочных звуков.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)

"Если удавалось ненадолго заснуть, снились кошмары", – заметила Анна Семенович. "Как-то разговорилась с соседкой и выяснила, что на месте дома раньше было место, где забивали лошадей", – рассказала она. Экстрасенсы неоднократно замечали, что не только места преступлений против человека, но и объекты, где долгое время и систематически мучились животные, обладают дурной энергетикой.

Верящие в наличие потустороннего уверены – именно это обстоятельство не позволило певице насладиться комфортом своего жилья. "Я тотчас же переехала на съемную квартиру, а от той, "дурной", избавилась. А подбирая жилплощадь, теперь изучаю историю района", – подчеркнула Анна Семенович.

Автор: Геннадий Куприянов4 февраля 2018, 16:28
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