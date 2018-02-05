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Недвижимость

На ТПУ "Мичуринский проспект" появится жилая и коммерческая недвижимость

Фото: stroi.mos.ru
Строительно-монтажные работы по реализации технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект" начнутся в самое ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

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По его словам, ТПУ "Мичуринский проспект" будет организован на базе двух одноименных станций Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линий (бывший Третий пересадочный контур. – Прим. ред.) Московского метрополитена. Ведутся работы по проектированию, которые практически завершены, в скором времени начнутся строительно-монтажные работы.

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Реализацию проекта ТПУ на этом участке планируется проводить в два этапа, отметил Суниев. Первый – строительство перронов посадки и высадки, реконструкция прилегающей уличной сети и благоустройство окружающей территории. Это будет реализовано вместе с вводом станции метрополитена.

Помимо транспортной, ТПУ будет иметь коммерческую составляющую. "Идет работа по оформлению имущественно-земельных отношений и утверждению градостроительной документации. Проектирование планируется начать в этом году, завершить – в начале следующего", – сказал первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект".

Общий объем строительства составит порядка 85 тысяч квадратных метров. Здесь появится деловая, коммерческая и жилая недвижимость. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории, местные жители получат комфортное и удобное городское пространство.

Фото: stroi.mos.ru

Всего в ближайшие годы в Москве будет построено 55 транспортно-пересадочных узлов. Все они будут включать в себя многофункциональные комплексы с гостиницами и апартаментами, офисными и торговыми помещениями. Благодаря реализации проекта будет создано более 260 тысяч рабочих мест.

Станция "Мичуринский проспект" Калининско-Солнцевской линии метро может быть открыта для пассажиров уже летом 2018 года. Она станет частью участка от "Раменок" до "Рассказовки". Всего отрезок включает в себя семь станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Благодаря открытию ветки жителям Новой Москвы и западных районов столицы будет удобнее добираться в центр города. По словам Суниева, всего на продлении желтой ветки появятся пять новых транспортно-пересадочных узлов.

Автор: Иван Поляков5 февраля 2018, 14:38

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