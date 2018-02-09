Как выглядит первый дом по программе реновации

Первый дом по программе реновации готов для переселения жителей из ветхих пятиэтажек. Люди получат удобные и качественные квартиры улучшенной планировки, отвечающие всем современным требованиям. Корреспонденту Dni.Ru удалось одному из первых побывать в новом доме и собственными глазами увидеть жилье для переселенцев.



Жить по-новому



Старт переселения жильцов в рамках программы реновации был дан в пятницу, 9 февраля, в Восточном административном округе столицы (ВАО). Именно здесь, по адресу 5-я Парковая, дом 62Б в районе Северное Измайлово находится первый дом, предназначенный для жителей ветхих пятиэтажек. Всего в ВАО предстоит расселить 1061 дом – это пятая часть от всего объема реновируемого ветхого жилого фонда в столице.

В то время, когда программа реновации находилась еще на стадии обсуждения, некоторые жители высказывали опасения, что их могут выдать новые квартиры в другом районе. В мэрии пообещали, что каждый переселенец будет жить практически там же, где жил до этого. Позже такая норма была закреплена принятым законом о реновации.





И данное обещание мэрия сдержала. Новый дом находится всего лишь в трехстах метрах от хрущевок, в которых жили переселенцы (дома 3 и 5 по улице Константина Федина). Это значит, что жители сохранят привычное окружение и привычный им образ жизни. Не нужно будет менять школу, детский сад, переселенцы продолжат пользоваться теми же магазинами, гулять в полюбившихся парках и других местах отдыха. Прямо напротив нового дома расположено детское дошкольное учреждение "Ласточка" и школа №2033 (Владимирский корпус).





По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, все квартиры передаются жителям с отделкой комфорт-класса и увеличенной площадью. Так, размер однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир в доме на Федина, 3 был соответственно 31,1, 41,3 и 54,9 квадрата. Теперь, в новом доме, в среднем площадь квартир переселенцев увеличилась на 15 квадратных метрах – почти в полтора раза. Москвичи переедут в однокомнатные квартиры размеров 43 квадратных метра, двухкомнатные – 56 и трехкомнатные – 76,4.

"В целом квартиры в новом здании больше по общей и жилой площади, чем квартиры в переселяемых домах, в 1,3 – 1,4 раза", – подчеркнул Левкин.

Глава департамента градостроительной политики Москвы пообещал, что переселенцы при желании смогут приобрести квартиру площадью больше положенной. "Все желающие, которые заявятся на докупку с учетом имеющихся возможностей, смогут увидеть номера квартир, в которых можно будет докупить метры, в ближайшую неделю будут размещены на сайте стройкомплекса Москвы. Люди смогут ознакомиться с ними и, по желанию, вступить в необходимые отношения с Фондом реновации", – разъяснил столичный чиновник.

При этом смотровые ордера начнут выдавать уже сегодня. По словам Левкина, это будет происходить с 18 часов в штабе по переселению, который находится на первом этаже нового дома.

Комфорт и энергоэффективность



Всего на 5-й Парковой, 62Б 340 квартир. Он состоит из трех секций и 17 этажей. Общая площадь здания – 31 тысяча квадратных метров, а жилых помещений – 19 тысяч. Все квартиры полностью готовы к заселению и проживанию. Полы во входных группах и на кухнях выполнены из керамогранита, в жилых комнатах положен ламинат, а на стенах обои под покраску.





Санузлы и ванные комнаты оборудованы всей необходимой сантехникой – раковина, ванна, унитаз, полотенцесушитель, предусмотрено место для стиральной машины. На кухнях уже установлены раковины и электрические плиты. Окна в жилых помещениях из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, а лоджии предусмотрены с панорамным остеклением.





Дом сделан по всем современным требованиям энергоэффективности: стеклопакеты, счетчики тепла и воды, электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. До мелочей продумана и безопасность: установлена противодымная вентиляция, пожарные извещатели.





Первые этажи у дома нежилые. Там расположатся службы быта и сервиса, а также продуктовые, хозяйственные магазины, салоны красоты и прочее. Все, что нужно жителям, будет в шаговой доступности.

Не менее важный аспект – доступная среда. Входные группы подъездов оборудованы пандусом, перепадов между вестибюльно-входной группой и входами в лифты нет. Дом полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей и мам с колясками.





Кроме того, выполнено благоустройство дворовой территории. Там установлены малые архитектурные формы, детская площадка с прорезиненным покрытием и спортивные тренажеры. Занятие по душе здесь смогут найти и дети, и взрослые.





Ближайшие планы



По словам Левкина, до конца 2018 года планируется заселить более 30 жилых домов в рамках реновации. Большая их часть – здания, построенные ранее, но адаптированные под стандарты программы. "Мы видим, что график волнового переселения позволит нам начать в этом году переселения в 31 дом, в шести округах столицы. 24 из этих домов сданы в прошлом году и приводятся в соответствие со стандартами отделки и благоустройства, семь домов будут сданы в этом году", – сказал глава столичного департамента градостроительной политики.

Для последующих же домов в настоящее время ведется разработка необходимой документации, проектов планировки территории. "Необходимо создать комфорт среды во всем реновируемом квартале, продумать улично-дорожную сеть, расположение скверов, парков, детских садов, велодорожек", – подчеркнул Левкин.

Обновление столицы



Реновация жилого фонда Москвы – крупнейший градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящее время в списке реновации находится 5 171 дом.

Собственники квартир получат на выбор новое жилье или денежную компенсацию. С учетом конструктивных особенностей современного домостроения все жители хрущевок переедут в жилье большей площади. Особое внимание при строительстве будет уделено сроку эксплуатации и энергосбережению, что позволит более экономно расходовать ресурсы и приведет к снижению платы за коммунальные услуги.