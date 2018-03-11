Первый канал распекли за Диснейленд для детей Киркорова

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался по поводу скандала, в центре которого оказался Первый канал. Он уверен, что руководители передачи "Идеальный ремонт" совершили ошибку.



Специалист считает, что менеджерам программы не стоило делать ремонт королю российской эстрады Филиппу Киркорову, который и сам мог бы оплатить все работы. "Таковы наши реалии, что именно под Филиппа Бедросовича рекламодатели решили раскошелиться и у этой программы получился столь огромный бюджет, что отгрохали по сути новый "Диснейленд" его детям (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – заявил он.

Манукян отметил, что ни у кого не возникло вопросов, когда такой ремонт делали актеру Николая Караченцову. "Надеюсь, что в одном из следующих выпусков рекламодатели и телевизионщики признают свой промах и раскошелятся на ремонт детского дома или на ремонт у забытых советских артистов, которые чаще всего живут мягко говоря не шикуя", – добавил эксперт.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 13, 2018 в 1:43 PST

Напомним, что во время передачи "Идеальный ремонт" архитекторы и дизайнеры сделали шикарный ремонт в дома артиста. Пользователи Сети были возмущены тем фактом, что героем передачи стал один из самых богатейших певцов в России.

Как писали Dni.Ru, многие комментаторы отметили, что некоторые советские артисты живут в ужасных политических условиях. "Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь дет саду или больнице", – выразил мнение один из участников обсуждения в социальной сети.