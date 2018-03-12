Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года

Столичные строители продолжают возведение платформы "Новохохловская" Курского железнодорожного направления, которая располагается у одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, работы идут хорошими темпами.



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