Новый участок салатовой ветки метро готовят к открытию

Все меньше времени остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения необходимых работ пришлось закрыть две действующие станции.



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