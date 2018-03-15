Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры

Не менее 30 миллионов квадратных метров современного и комфортного жилья появится в Москве рамках реновации жилого фонда. Об этом заявил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, благодаря реализации этой программы свыше миллиона жителей столицы смогут переехать в новые квартиры.



Как отметил Хуснуллин, реновация жилого фонда столицы – масштабный и амбициозный проект. Согласно плану реализации программы, в городе будет построено не менее 30 миллионов "квадратов" жилой недвижимости. "В ее рамках планируется переселить более одного миллиона человек в новое комфортное жилье", – сообщил глава стройкомплекса.



Он отметил, что в течение текущего и следующего годов в планах московских властей – проектирование и возведение около пяти миллионов квадратных метров жилья. При этом в 2018 году начнется строительство 60-70 тысяч квартир для переселения москвичей в рамках реновации. И общая площадь составит около двух миллионов "квадратов".

Ожидается, что до конца года для переселенцев будут сданы в эксплуатацию около трех десятков домов. В середине февраля в первые квартиры, построенные в рамках реновации, переехали москвичи. Стартовый дом был возведен в Восточном административном округе. Переселенцам, как и было обещано, не пришлось менять место жительства – новые квартиры располагаются в том же районе, что и их старое жилье.







Напомним, около года назад на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент Владимир Путин призвал снести в городе морально и физически устаревшие хрущевки. Соответствующий закон был подписан главой государства в июле 2017 года, 1 августа программу реновации утвердил столичный градоначальник.



Под переселение попадают жители многоквартирных домов с количеством этажей не более девяти, которые были построены по типовым проектам 1950-1960 годов. Всего в список реновации включили 5171 дом.