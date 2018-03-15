Парк "Зарядье" обрел международное признание

Московский парк "Зарядье" получил высокую оценку в Европе. Масштабный проект столичных властей назвали прекрасным примером международного сотрудничества.

Парка "Зарядье" был реализован компанией "Мосинжпроект" совместно с иностранным консорциумом Diller Scofidio+Renfro. В итоге получился прекрасный пример международного сотрудничества, заявила в Каннах директор по проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта" Галина Гордюшина.

"В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий язык со специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы с зарубежными коллегами получился проект мирового уровня", – добавила Гордюшина.

Во Франции с 13 по 16 марта проходит международная выставка MIPIM – важнейшее мировое событие в сфере недвижимости. В ней принимают участие три тысяч компаний из ста стран мира. Сегодня, 15 марта в Каннах будут подведены итоги конкурса MIPIM Awards. "Зарядье" участвует в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации", а обновленный стадион "Лужники" претендуют на звание "Лучшего восстановленного объекта".

На форуме активно обсуждают новые идеи создания комфортной городской среды и подготовку Москвы к чемпионату мира по футболу. Стенд правительства Москвы посвящен основным векторам развития рынка недвижимости столицы. Здесь проходят деловые мероприятия с участием представителей администрации столицы и ведущих игроков отрасли.