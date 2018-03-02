В Москве сдают в аренду самую маленькую комнату

Самая маленькая комната, которую можно снять в аренду, обнаружилась в Москве. Жильцу предлагают разместиться на семи метрах с креслом и маленьким комодом.

Владелец недвижимости предупреждает, что помещение рассчитано только на одного человека. Хотя второму жильцу там поместиться негде при всем желании.

Потенциальному арендатору придется вести аскетический образ жизни. За 8,5 тысячи рублей в месяц (это без учета коммунальных платежей) он будет ютиться на кресле-кровати, а вещи хранить в микрокомоде. Вся эта роскошь размещена на площади в семь квадратных метров.

Пользователи Сети не могли обойти вниманием такой "подарок". "Именно так я представлял себе доступное жилье в Москве", - комментирует объявление один из них. "Зато на первом ярусе, на втором даже окон нет", – отвечает второй.

"Семь квадратов в шестикомнатной, 11-й этаж 23-этажной панельки. Правильно понимаю, что чувак нарезал двушку на шесть помещений (по три на комнату), да так ******, что у него один диван на две "комнаты" оказался?" – требует объяснений еще один комментатор.

Правда, в объявлении, размещенном на сайте Avito, сообщается и о бонусах. Жильцу разрешено пользоваться стиральной машинкой, микроволновкой и прочими домашними приборами. А вот кошек и собак заводить не разрешается.