Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель

Любой желающий может пожить на вилле американского президента. Это удовольствие обойдется гостям в восемь тысяч долларов в сутки.

Поместье Дональда Трампа Chateau des Palmiers на острове Сен-Мартен в Карибском море выставили для аренды на онлайн-площадке Airbnb. Шикарная усадьба стоимостью 17 миллионов долларов состоит из двух отдельно стоящих зданий. Обе постройки вмещают в себя девять спален, в одной из которых есть джакузи и два балкона.

На территории – подогреваемый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и бильярдный стол под открытым небом. Поместье может предоставить ночлег максимум 16 гостям. Доступны услуги шеф-поваров, охранников и уборщиц, отмечает Fast Company.

Риелтор Арун Ягтиани заявил, что это лучшее предложение среди всей недвижимости Сен-Мартена. Он удивлен тем, что это жилье сдается как дешевый мотель – на одну ночь. "Вилла Трампа – самое выдающееся предложение на острове. Возможно, еще одно или два могут соперничать. Очень, очень элитно", – подчеркнул специалист.

Особняк принадлежит основной фирмы главы США Trump Organization. На сайт аренды его выставило другое юридическое лицо – управляющая компания Rental Escapes. По словам сотрудников сайта, желающих отдохнуть в Chateau des Palmiers пока не нашлось.

После шумихи в СМИ Rental Escapes удалила лот с площадки Airbnb, но журналисты нашли еще одно предложение – от организации Villas. Эксперты полагают, что элитное жилье заинтересует представителей зарубежных политиков, которые хотели бы получить расположение американского лидера, положив ему в карман сотню-другую тысяч долларов.