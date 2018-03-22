На "Селигерской" появится крупный транспортный узел

На базе станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии до конца 2020 года появится один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По его словам, город уже определил инвестора, который займется строительством ТПУ. Он стал известен по итогу открытых электронных торгов. "По нашим оценкам, полностью ТПУ будет сдан к 2021 году", – сказал Суниев.

В составе транспортного узла появится автостанция, которая будет обслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы. Также ТПУ будет включать в себя парковочные пространства и стоянку для такси.

"Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами", – добавил заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект". В рамках реализации проекта транспортно-пересадочного узла запланирована реконструкция прилегающих улиц, а также возведение новых подъездов.





Напомним, в четверг, 22 марта, состоялось открытие участка Люблинской-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" с тремя станциями: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица получила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям приходилось работать вручную.

На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится. До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). А уже после 2021 года линия будет продлена за МКАД в поселок Северный.