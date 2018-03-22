На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
По его словам, город уже определил инвестора, который займется строительством ТПУ. Он стал известен по итогу открытых электронных торгов. "По нашим оценкам, полностью ТПУ будет сдан к 2021 году", – сказал Суниев.
В составе транспортного узла появится автостанция, которая будет обслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы. Также ТПУ будет включать в себя парковочные пространства и стоянку для такси.
"Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами", – добавил заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект". В рамках реализации проекта транспортно-пересадочного узла запланирована реконструкция прилегающих улиц, а также возведение новых подъездов.
Напомним, в четверг, 22 марта, состоялось открытие участка Люблинской-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" с тремя станциями: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица получила новый радиус, который обеспечит доступ к подземке для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул, что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда строителям приходилось работать вручную.
На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится. До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ("Дмитровское шоссе"). А уже после 2021 года линия будет продлена за МКАД в поселок Северный.
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