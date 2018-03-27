Как будут выглядеть станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар"

Стали известны победители международного конкурса на разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, из пяти проектов финалистов для каждой станции был выбран лучший по всем критериям. "Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.

Для станции "Нагатинский затон" жюри конкурса признало лучшим проект московской архитектурной мастерской za bor. Что касается "Кленового бульвара", то там также будет реализован проект столичного бюро – мастерской ARCHSLON.

Основная идея za bor для "Нагатинского затона" - своего рода "музей" в метро. Дизайн будет в определенной степени оправдывать название станции и местности. Затон – часть акватории реки. Главная дизайнерская "фишка", предложенная победителем, – крупные реалистичные изображения рыб на станции.

В целом концепция "Нагатинского затона" посвящена обитателем столичных рек и водоемов. Изображения рыб на стенах станции будут выполнены из натурального камня в технике мозаичного панно.

А в дизайне "Кленового бульвара" победители конкурса из мастерской ARCHSLON решили отразить историю и культурное своеобразие района. Так, в концепции вестибюля присутствуют элементы, которые напоминают о дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Элементы освещения выполнят в стиле сетчатой керамики.

"Каждая станция московского метро должна быть уникальной – это наша принципиальная позиция", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его словам, подобные конкурсы помогают найти сильные и перспективные архитектурные команды.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что находить на конкурсах таланты уже стало московской традицией. "Мы получили новые молодые имена в архитектуре", – сказал он.

Директор по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов отметил, что к конкурсантам предъявлялись очень высокие требования. Помимо прочего, имелись ограничения по выбору используемых в отделке станций материалов. "Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций – российского производства", – подчеркнул он.

Напомним, конкурс на разработку концепций оформления станций "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" стартовал в ноябре прошлого года. В организационный комитет поступила 51 заявка. Причем девять из них направили международные консорциумы, которые включают специалистов из Великобритании, Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины.

В состав жюри конкурса наряду с Маратом Хуснуллиным вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна, строительных технологий и городского планирования.

В рамках первого этапа конкурса было отобрано 10 команд. На втором конкурсанты должны были разработать конкретные предложения и дизайнерские решения с учетом культурной и исторической специфики района.

Станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" будут располагаться в южном административном округе неподалеку от объекта всемирно наследия ЮНЕСКО, музея-заповедника "Коломенское". Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.

Всего Большая кольцевая линия Московского метрополитена будет включать 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольца со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" был открыт в в конце февраля этого года.