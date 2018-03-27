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Недвижимость

Как будут выглядеть станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар"

Станция "Кленовый бульвар". Фото: stroi.mos.ru
Стали известны победители международного конкурса на разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин. 
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По его словам, из пяти проектов финалистов для каждой станции был выбран лучший по всем критериям. "Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.

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 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Для станции "Нагатинский затон" жюри конкурса признало лучшим проект московской архитектурной мастерской za bor. Что касается "Кленового бульвара", то там также будет реализован проект столичного бюро – мастерской ARCHSLON.

Основная идея za bor для "Нагатинского затона" - своего рода "музей" в метро. Дизайн будет в определенной степени оправдывать название станции и местности. Затон – часть акватории реки. Главная дизайнерская "фишка", предложенная победителем, – крупные реалистичные изображения рыб на станции.

Станция "Нагатинский затон". Фото: stroi.mos.ru

В целом концепция "Нагатинского затона" посвящена обитателем столичных рек и водоемов. Изображения рыб на стенах станции будут выполнены из натурального камня в технике мозаичного панно.

Фото: stroi.mos.ru

А в дизайне "Кленового бульвара" победители конкурса из мастерской ARCHSLON решили отразить историю и культурное своеобразие района. Так, в концепции вестибюля присутствуют элементы, которые напоминают о дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Элементы освещения выполнят в стиле сетчатой керамики.

Фото: stroi.mos.ru

"Каждая станция московского метро должна быть уникальной – это наша принципиальная позиция", – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его словам, подобные конкурсы помогают найти сильные и перспективные архитектурные команды.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что находить на конкурсах таланты уже стало московской традицией. "Мы получили новые молодые имена в архитектуре", – сказал он.

Фото: stroi.mos.ru

Директор по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов отметил, что к конкурсантам предъявлялись очень высокие требования. Помимо прочего, имелись ограничения по выбору используемых в отделке станций материалов. "Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций – российского производства", – подчеркнул он.

Напомним, конкурс на разработку концепций оформления станций "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" стартовал в ноябре прошлого года. В организационный комитет поступила 51 заявка. Причем девять из них направили международные консорциумы, которые включают специалистов из Великобритании, Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины.

В состав жюри конкурса наряду с Маратом Хуснуллиным вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна, строительных технологий и городского планирования.

В рамках первого этапа конкурса было отобрано 10 команд. На втором конкурсанты должны были разработать конкретные предложения и дизайнерские решения с учетом культурной и исторической специфики района.

Станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" будут располагаться в южном административном округе неподалеку от объекта всемирно наследия ЮНЕСКО, музея-заповедника "Коломенское". Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.

Всего Большая кольцевая линия Московского метрополитена будет включать 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольца со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" был открыт в в конце февраля этого года. 

Автор: Иван Поляков27 марта 2018, 18:34

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