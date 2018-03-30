Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников

Группа компаний "КОРТРОС" подарила городу детский сад в жилом комплексе "Прима-Парк". Торжественная церемония передачи здания дошкольного образовательного учреждения состоялась 30 марта в Москве. В понедельник детский сад распахнет двери для первых воспитанников.



В столичной Щербинке прошло торжественное открытие детского сада, построенного в жилом комплексе "Прима-Парк". Возведенное "КОРТРОСом" дошкольное образовательное учреждение передано городу застройщиком. Уже в понедельник, 2 апреля, оно начнет функционировать и примет первых детей.



В церемонии передачи сада приняли участие глава Щербинки Юрий Стручалин, представители застройщика, Департамента развития новых территорий, сотрудники префектур Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Выступая от застройщика, гендиректор "КОРТРОСа" Станислав Киселев отметил, что его главная цель – создание комфортной среды для проживания.

"Важным аспектом для нас является архитектура социальной среды, – подчеркнул он. – Таким образом, развитие жилого комплекса не закончилось на моменте реализации последней квартиры, и сегодня мы рады передать городу новый детский сад на 140 мест".

Здание дошкольного образовательного учреждения представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 140 детей. Общая площадь комплекса составляет порядка 3,5 тысячи квадратных метров.

В детском саду есть все необходимое для развития и обучения воспитанников. В частности, на территории сада обустроены физкультурная площадка, залы для музыкальных и гимнастических занятий, изостудия, методический кабинет, медицинский блок, спальни, буфетная комната и другие необходимы пространства.

Согласно самым строгим требованиям, территория дошкольного учреждения находится под наблюдением системы видеоконтроля. Не забыл застройщик и о людях с ограниченными физическими возможностями, обеспечив им безбарьерный доступ ко всей инфраструктуре детского сада.





Напомним, что на территории "Прима-Парка" возведено восемь жилых корпусов комфорт-класса. В качестве несомненных плюсов комплекса, в числе прочих, эксперты называют расположение ЖК в экологически чистом районе города, большое количество вариантов планировок жилья и наличие двухуровневых квартир. В профессиональной среде этот проект называют знаковым для Новой Москвы.

Согласно современным требованиям к жилью такого уровня, на территории комплекса расположены объекты торговли, социальная инфраструктура, наземные и подземные парковочные места. Строительство "Прима-Парка" началось около шести лет назад на территории Новомосковского административного округа в Щербинке.

Жилой комплекс был отмечен престижной наградой премии RREF AWARDS 2016 в номинации "Городское строительство: доступное жилье в Новой Москве". В 2017 году "КОРТРОС" сообщил о вводе в эксплуатацию последнего корпуса и реализации всех жилых помещений проекта.