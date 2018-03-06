Почему девелоперы выбирают генподрядные организации

Снижение финансовых и юридических рисков, наличие банковской гарантии и, как следствие, повышение общей эффективности бизнеса – именно по этим причинам девелоперы предпочитают работать с генеральными подрядчиками. О настоящем и будущем этого рынка рассказал гендиректор строительной компании "АНТРОМ" Владимир Романов.



Один из последних трендов в сфере строительства – создание девелоперскими компаниями собственных подразделений, которые берут на себя генподрядные функции. Таким образом, при реализации проекта строительная компания не привлекает генерального подрядчика со стороны.

По такому пути пошли около трети работающих на рынке девелоперов, полагает Владимир Романов. По его словам, одна из главных причин такого шага – желание сэкономить, что вполне естественно в нынешних непростых экономических условиях.

Тем не менее такая стратегия подразумевает ряд существенных минусов, все риски несет сам девелопер. Дело в том, что создание собственной структуры, набор нового коллектива, который создается зачастую под один проект, приводит к множеству проблем и несостыковок, подчеркнул гендиректор СК "АНТРОМ". Это может значительно осложнить процесс реализации проекта. В итоге желание сэкономить оборачивается существенными убытками.

У классических застройщиков есть либо сторонняя, либо аффилированная генподрядная организация. Зачастую у таких компаний есть собственные структуры, исполняющие функцию генерального подрядчика. В свою очередь малые и средние компании прибегают к помощи наемных организаций.

Сами же генподрядчики, пояснил Романов, отличаются по степени вовлеченности субподрядчиков. "У кого-то есть большое количество собственной техники, собственного персонала, и они много работ выполняют самостоятельно", – пояснил гендиректор СК "АНТРОМ". У других генподрядчиков может не быть практически ничего, кроме офисов, бухгалтерии и разрешений, поэтому они активно прибегают к услугам субподрядных компаний.





Преуспеть в этом бизнесе может только организация, которая обладает собственным серьезным потенциальном – техникой и механизмами для производства работ, а также необходимым для реализации крупных проектов опытом, уверен Романов. Возглавляемая им организация работает с одним из крупнейших девелоперов столичного региона – группой компаний "Гранель", кроме того, "АНТРОМ" является генподрядчиком на 18 объектах Министерства обороны по всей России.

"В работе главное – исполнять свои обязательства и держать слово, тогда спорных вопросов точно не будет. Для нашей компании ГК "Гранель" является очень надежным партнером, которых не так много на строительном рынке", – раскрыл секрет успеха Романов.

Вместе с тем он отметил, что есть ряд крупных компаний, для которых оправданно наличие внутреннего генподряда. Такие девелоперы реализуют большие объемы типовой застройки, при таком подходе работа оптимизирована от проекта к проекту.

Однако Романов уверен: в стихийно организованных структурах, формирующихся под один-два проекта, не может быть сработанности технической команды генподрядчика. При этом именно от нее зависит успех всего проекта, сроки его реализации и прибыль, который он принесет девелоперу. "Сработанность появляется только после многолетней совместной деятельности всех сотрудников. Поэтому и риски у внутреннего генподрядчика значительно выше, и качество под большим вопросом", – пояснил гендиректор СК "АНТРОМ".

Вертикальная интеграция бизнеса, утверждают специалисты строительной отрасли, продиктована лишь определенными жизненными условиями. "Во-первых, интеграционные решения часто принимаются исходя из сомнительных оснований, во-вторых, руководители забывают о большом количестве других, квазиинтеграционных стратегий, которые на поверку могут оказаться гораздо предпочтительнее полной интеграции в плане затрат и экономической выгоды", – подчеркнул Романов. Такая стратегия реализации проекта слишком рискованная и дорогая, а отыграть ситуацию назад в таком случае бывает крайне затруднительно.





В целом в России работа генеральных подрядчиков строится на двух схемах. Первая предполагает, что организация выполняет весь объем работ собственными силами. Вторая стратегия подразумевает, что генподрядчик отвечает лишь за организацию процесса, тогда как строительные функции берут на себя субподрядчики. "В реальной жизни схема работы генподрядчика находится между этими крайними точками", – рассказал Романов.

Возглавляемая им компания стремится к первой модели. Исключением являются те виды деятельности, где законодательство требует привлекать специализированные компании, обладающие соответствующими лицензиями.

"АНТРОМ" способен управлять строительными работами крупного масштаба и сложности. Кроме того, мы развиваем и проектное направление, можем выполнять заказы на строительное проектирование в определенных объемах", – отметил Романов.

Генеральный подряд, по его мнению, будет востребован среди девелоперов, несмотря на непростую экономическую ситуацию. "Формирование собственных подразделений никогда не будет эффективнее и не войдет в устойчивую практику девелопмента", – уверен он.

Но рынок меняется и развивается, быть статичным он не может. Современный строительный бизнес находится в неустойчивом состоянии, объемы новых проектов в этом году значительно меньше, чем несколько лет назад. В таких условиях выжить смогут лишь те компании, которые предоставляют заказчикам наиболее выгодные условия, обладают внушительным потенциалом собственных средств и богатым опытом, заключил Романов.

